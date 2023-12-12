安聯投信2024年全球展望記者會 亞洲債券市場更具投資價值

昨晚美股觀望情緒還是比較濃厚，開盤小跌，不過在紐約FED發布消費者短期通膨（Near-term expected US inflation）預期下降至2021年4月以來最低的消息後，市場預期美國經濟軟著陸機會大增，半導體類股翻漲，最終以費半漲3.4%最多。

2023-12-12 08:41