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安聯投信2024年全球展望記者會 亞洲債券市場更具投資價值

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯環球投資亞太區固定收益投資總監曾錚。攝影／崔馨方
安聯環球投資亞太區固定收益投資總監曾錚。攝影／崔馨方

安聯投信今（12）日舉行2024年全球展望記者會。安聯環球投資亞太地區固定收益投資總監曾錚表示，隨著成熟市場2024年將面臨成長趨緩、持續通膨以及更波動的市場，亞洲債券市場則在相對穩健基本面與相對合理評價面等利基支撐下，更具投資價值。

曾錚表示，相較於美國和全球債券，亞洲債市尤其是中國以外市場，表現出更強的韌性，一方面受惠美國利率政策觸頂；另方面，中國鄰近許多亞洲經濟體成長前景良好，供應鏈變得比較多元化和區域化，亦強化亞洲債券市場基本面，深具潛力，並在波動的市場環境中，有望緩和波動、強化下檔風險。

展望後市，曾錚表示，新興債市整體評價面合理，其中，亞洲債市受惠於當地經濟動能增溫，更具投資吸引力。根據國際貨幣基金（IMF）針對2024年GDP成長預期，2024年亞洲（除中國外），預期將貢獻全球三分之二的經濟成長；其中，南亞地區可望在下一個十年創下最高的生產力和成長潛力。

債市 債券 IMF

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