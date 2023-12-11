台股攻克17400關卡 「12檔重量級指標股」改寫今年新高價位

台股今（11）日開高震盪，指數攻克17,400點關卡，現階段在大盤多頭掌控盤勢的震盪過程中，日月光投控（3711）、元大金、世芯-KY、國巨、長榮、永豐金等重量級指標股，昨天收盤價齊步改寫今年新高價位，躍居為多頭先鋒部隊。

美國聯準會（Fed）本周將召開利率決策會議，台股昨天開高震盪，盤中翻黑回測10日均線17,377點支撐，低點至17,372點，尾盤在買盤進場下，終場上漲34點，收在17,418點，成交量2,866億元。

台新投顧副總黃文清表示，就技術而言，目台股指數持穩在短期均線附近，日KD指標自然下滑後開口收斂，偏向震盪，MACD指標柱狀體翻黑後微幅增加，月線上移至17,292點，下方還有17,000點整數關卡以及跳空缺口，具有支撐力道。

整體來看，預料短線指數呈現高檔震盪，接下來就要國際股市的多空走勢，以及上市櫃公司陸續舉行的法說，是否釋出對明年樂觀的展望，以激勵相關個股以及台股大盤的股價與指數再度攻高。

觀察昨天收盤價在還原權值後，齊步改寫今年新高價位、且市值超過千億元的個股，主要分布在半導體、電子通路、電子零組件等電子類股，以及文創、航運、金融等傳產族群。

若就市值來看，日月光投控、元大金、世芯-KY、國巨、長榮、永豐金等，市值都在2,000億元以上；至於彰銀、大聯大、嘉澤、中美晶、群聯、鈊象等，市值則超過1,000億元，顯示近期中大型指標股的強勢，是大盤走揚的主因。

進一步分析今年以來的股價表現，這些個股則是全面上漲，世芯-KY、大聯大、鈊象、群聯、日月光投控、中美晶、國巨、長榮等，今年股價都上漲三成以上；另外，元大金、嘉澤、永豐金、彰銀等，今年股價漲幅也都超過一成。

第一金投顧董事長陳奕光表示，觀察盤勢，指數近期再度勁揚強彈，攻克17,400點關卡之上，主要是市場買盤持續進場點火，且對象以電子、傳產輪流表現為主。

展望盤勢，台股能否維持這波漲勢，就要看美國通膨情況，以及聯準會後續利率政策，是否真的開始停止升息而定。

台股近期在題材上，可以留意AI及高速運算概念、半導體先進製程、車用，年終商機及綠能等族群，由於大盤走勢強勁，短線上不應預設高點，手中持股做好汰弱留強即可。

不過，由於現階段個股強弱呈現分歧的局面，且因類股輪動快速、當沖盛行，建議盤中急拉的個股，投資人勿過度進場追高。