台股勁揚帶動 券商前十月獲利近800億

金管會證期局發布最新統計，證券期貨業合計前十月稅前獲利799.2億，比去年同期增加了269億，其中證券商599億，增加63%；期貨商60億，增28.9%；投信業139億，增20.5%。

其中在券商獲利上，據證期局統計數字，「大者恆大」的高集中度效應非常顯著。證期局統計，前三季元大證為131.36億，凱基為 60.61億、富邦證 59.86億元，合計前三大券商前三季稅前淨利251.83億元，已囊括全體券商獲利超過4成的比重，其中光是龍頭券商元大證券，就包辦全體券商獲利約22%的比重。

對此證期局主秘尚光琪說明，受惠台股大盤今年走高，券商自營、承銷及經紀業務收入均有成長，包括證券商的自營承銷較去年同期增加152.84億、經紀年增60.28億。

她也表示，由於銀行存款利率上升，期貨商客戶保證金存款利息收入都有增加，也挹注獲利；投信業則因基金資產規模擴大，帶動基金管理費收入成長，因而稅前獲利也增加23.7億。