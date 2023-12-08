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內外資法人看 ASIC 雙雄 世芯-KY、創意受矚目

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

華爾街大型投行紛紛預估，未來人工智慧（AI）領域最重要的趨勢，就是特殊應用IC（ASIC）。台股ASIC雙雄世芯-KY（3661）及創意（3443）都是千金股，最近表現受矚目。

股王世芯-KY在8日盤中股價創歷史新高3,445元，隨後獲利了結賣壓湧現，終場下跌1%，收3,335元，單周漲8.2%。

創意股價8日亮燈鎖漲停價1,895元，攀登歷史次高價，僅次於7月21日的1,905元，同時一舉擠下緯穎，躍居千金股排名第五高；成交值則由7日的排名第八，一舉竄升至第二，單日成交172.3億元，僅次於台積電的225.2億元。

創意股價連四紅，單周大漲16.2%。但內外資法人看法不一，內資較樂觀，多數給予「買進」評等。其中，玉山證券給予2,075元的目標價，為內外資法人最高。外資證券則以美銀證券最看好，目標價1,920元，建議「買進」，其次是大和證券的1,715元，同樣也是「買進」。

不過，摩根士丹利證為對創意為「中立」評等，目標價1,500元。摩根大通證券則給予「劣於大盤」評等，目標價1,300元。瑞銀證券認為，市場高度預期創意2023-25年營收年均複合成長25%，但股價已偏貴。

相較於創意，外資法人更看好世芯-KY，主要看好AI動能強勁，對獲利的貢獻度高。目前以美商傑富瑞（Jefferies）證券最看好，重申「買進」，目標價更一口氣從3,285元上調到4,012元，衝上4,000元大關，為市場最高，引發熱議。

另外，摩根大通證券對世芯-KY則以3,800元的目標價居次，重申「優於大盤」評等。摩根士丹利證券在11月初將世芯-KY目標價從2,880元調高到3,180元，維持「優於大盤」評等。

世芯

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