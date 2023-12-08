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揚秦營收／11月創同期新高 全年營收可望創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）今（8）日公布11月營收1.91億元，年增20.33%，月減0.37%，創下歷史同期新高。累計前11個月營收為19.7億元，較去年同期成長15.26%，創下歷史同期新高。揚秦表示，旗下品牌「麥味登」、「炸雞大獅」持續透過APP推出專屬優惠增進買氣外，11月也增添數位掃碼點餐功能，讓消費者點餐更便利。此外，10月份開幕的新品牌「涮金鍋」營收開出紅盤，帶動11月業績表現。

揚秦國際總經理林麗玲表示，旗下雙引擎品牌「麥味登」、「炸雞大獅」將會把握2023年最後一個月，持續透過線上、線下方式及推廣複數店加盟的方案，在年底前持續推升營業據點。此外，隨著氣溫轉涼，可為「涮金鍋」的業績增溫。截至12月初，麥味登總店數837家，炸鷄大獅海內外店數100家，「REAL 真‧Café‧Bread」店數5家，涮金鍋1家。

揚秦及旗下品牌「麥味登」今年與P. LEAGUE+富邦勇士籃球隊攜手合作，除了主場比賽可享用到「炸雞大獅」的美食外，「麥味登x富邦勇士籃球隊聯名門市」也會於12月中開幕。

揚秦旗下有麥味登MWD、炸雞大獅及REAL 真‧烘焙坊等三大連鎖餐飲品牌，其中，麥味登中長期目標為重返1,000店，有機會在2025年實現，而「炸鷄大獅」明年將到美國插旗，第2季將開出首店，集團各品牌的發展都可望更上層樓。

富邦勇士 營收

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