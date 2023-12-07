證交所總經理簡立忠：兩年內將公司治理評鑑轉型ESG評鑑

證交所總經理簡立忠今（7）日表示，2050淨零碳排是國家政策，交易所從綠色金融的角度出發，透過資本市場平台的角色，讓產業、投資者、利害關係人的資源和力量能互相結合，建構ESG的生態系是交易所努力方向。

簡立忠表示，2022年金管會發布上市上櫃公司永續發展路徑圖後，證交所就開始協助上市上櫃公司做碳盤查，並邀請很多龍頭公司做宣導與分享，透過供應鏈以大帶小一起努力。此外，交易所也建構出ESG的資訊平台，除了提供透明的資訊，還提供比較性，讓投資者可以清楚所投資的公司和產業碳排以及碳排改進的情形，搭建投資者和被投資者的橋樑。

簡立忠並提到，未來永續相關指數或是商品也會因應而生，交易所今年已開始籌劃，將進行ESG的評鑑，預計以兩年的時間，將公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，會強調更多E和S的構面，將是相關指數商品的重要基礎。

而證交所和國發會合資成立的碳交所也已開始向產業界諮詢，人才培育也在進行中，包括碳管理人才的訓練，碳交所將和國際級的組織一起認證可以做探盤查、碳鑑定的專業人才。

證交所調查在2020年上市公司有揭露碳排放的只有456家，2022年已來到706家。在溫室氣體排放減量資訊方面，2020年只有100多家申報，到2022年已經有592家揭露。

簡立忠並提到，金管會在今年8月宣布要接軌IFRSs ，做永續資訊揭露藍圖，未來永續資訊部分會揭露在年報中，以因應國際對永續議題的重視，並與公司財報接軌。交易所負責要讓上市櫃公司落實，會提出一些指引以利企業遵循。

此外，國際上碳盤查把溫室氣體排放源分成三大範疇，目前國內多是揭露範疇一、範疇二，接下來範疇三將開始推動揭露，今年11月已請了產業界代表、會計師、環境部、經濟部、碳驗證機構，召開座談會，未來由主管機關決定揭露方式，讓企業可以接軌國際。