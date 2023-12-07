美國PCE通膨數據續降溫 存「債」時機到

美國10月PCE指數年增率及核心PCE指數年增率分別達3.0%及3.5%，持續自2022年6月歷史高檔位階回落，加上實質薪資成長已經開始放緩，代表薪資造成「物價螺旋性上漲」的可能性低，通膨壓力持續降溫，有利美債未來表現。國泰20年美債ETF（00687B）今年第五次預估配息金額已出爐，受到許多投資人關注。

截自12月1日，國泰20年美債ETF（00687B）受益人數來到94,973人，基金規模也超過新台幣608億，受益人數、規模顯著成長，國泰投信ETF研究團隊指出，根據11月美銀經理人調查顯示，76%受訪經理人認為聯準會本輪升息已經結束，61%受訪經理人認為未來一年債券收益率趨於下降，看好未來債市表現相當明確。

目前00687B的「存續期間」是16.88年，亦即若殖利率下降1%，債券價格有機會上升約16.88%；截至12月4日，指數到期殖利率達4.55%，且交易價格為71.79元，較近10年平均價105.65元，折價32%，目前配置長天期美債市場，除了可以鎖定較高的收益率之外，未來當市場轉向降息時，資本利得空間亦可以期待。可觀察到10月19日美國10年期公債殖利率來到今年高峰，達4.99%，此後開始下降，這段期間債券價格也出現反彈，以00687標的指數為例，期間含息報酬達12.6% (2023/10/19~2023/12/4)。

不過，投資人買ETF特別在意「溢價」情況，亦即買入的價格，可能會高於基金實際淨值，等於是買貴了。00687B則自今年以來(2022/12/30-2023/11/22)平均折溢價控制在0.09%，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，也代表投資人買國泰20年美債ETF（00687B）較不用擔心有買貴的風險，價格較合理。

00687B實際配發金額將於12月14日公告，除息交易日訂於12月18日，最晚只要在12/15前持有或買進，皆可參與這次配息。另外，為了讓配息資訊不漏接，且落實環保愛地球的ESG精神，投資人可透過國泰投信官網申辦ETF配息通知數位帳單(https://cathaysite.tw/LNlD36V)，解決紙本配息通知曠日費時，且有容易遺失、親友擅自拆封、大量紙張耗損等問題。現在申辦數位帳單僅需要1分鐘的時間，且申請一次往後就能即時掌握ETF的最新配息通知。