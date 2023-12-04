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0051、0056皆納入神基與「這檔」為成分股！ 專家：可關注是否有資金行情效應
臺灣幾個重要的指數在12月進行換股了，包括臺灣五十、臺灣中100以及臺灣高股息三個常見的重要指數。
臺灣五十這次沒有調整。但是臺灣中100和臺灣高股息則進行了些微的變化。
臺灣中100新增四檔與刪除四檔成份股，分別是：
新增：達發、中華、神基、啟基
刪除：宏達電、國票金、佳格、裕民
臺灣高股息新增五檔，刪除四檔，分別是：
新增：正新、神基、中保科、華新、啟基
刪除：景碩、裕民、緯穎、永豐餘
其中神基（3005）和啟基（6285）同時被中型100和高股息納入，難怪前陣子新聞好像一直出現這兩個名字，或許大家可以關注是否有資金行情的效應。
編按：臺灣五十相關ETF有（0050和006208）；臺灣中100相關ETF有（0051）；臺灣高股息相關ETF有（0056）。
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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