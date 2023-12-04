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0051、0056皆納入神基與「這檔」為成分股！ 專家：可關注是否有資金行情效應

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

臺灣幾個重要的指數在12月進行換股了，包括臺灣五十、臺灣中100以及臺灣高股息三個常見的重要指數。

臺灣五十這次沒有調整。但是臺灣中100和臺灣高股息則進行了些微的變化。

臺灣中100新增四檔與刪除四檔成份股，分別是：

新增：達發、中華、神基、啟基

刪除：宏達電、國票金、佳格、裕民

臺灣高股息新增五檔，刪除四檔，分別是：

新增：正新、神基、中保科、華新、啟基

刪除：景碩、裕民、緯穎、永豐餘

其中神基（3005）和啟基（6285）同時被中型100和高股息納入，難怪前陣子新聞好像一直出現這兩個名字，或許大家可以關注是否有資金行情的效應

編按：臺灣五十相關ETF有（0050和006208）；臺灣中100相關ETF有（0051）；臺灣高股息相關ETF有（0056）。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 0051元大中型100 0056元大高股息 ETF 神基

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