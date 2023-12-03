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台股驚驚漲 上周成交量最大是這族群

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股持續驚驚漲，上周五收盤指數已創下今年來收盤新高。根據臺灣證券交易所統計，上周發行量加權股價指數漲幅約為0.87%，上市股票總市值達55.16兆元；上周成交量最熱門的前三大產業，分別是半導體、電腦及週邊設備、電子零組件，當中半導體占比高達36.38%。

台新投顧表示，大盤指數彈已近前高位，隨著時序往年末推進，交投熱度或將逐漸下降，預料短線指數將轉趨震，盤面轉為個股表現；操作部分，中國疫情持續受關注，防疫概念股短線可續留意，手機、記憶體、IC設計、載板相關族群中長線仍受看好，可擇優佈局。

根據證交所統計，12月1日發行量加權股價指數收盤為17,438.35點，較前一周11月24日的17,287.42點上漲150.93點，漲幅約為0.87%，台灣50指數收盤為12,985.61點，較前一周的12,930.13點上漲55.48點，漲幅約為0.43%，寶島股價指數收盤為20,017.47點，較前一周的19,815.45點上漲202.02點，漲幅約為1.02%。

至於產業別指數上周表現，漲幅以造紙類指數上漲3.1%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌1.64%為最大，未含金融類指數上漲151.31點，漲幅約為1.01%，未含電子類指數上漲84.93點，漲幅約為0.46%，未含金融電子類指數上漲114.41點，漲幅約為0.77%。

集中交易市場上周總成交金額為1兆6,221.52億元，全體上市股票成交金額為1兆5,425.04億元，股票成交量周轉率為2.38%。

各產業上市股票成交金額前三名，依序為第一名半導體類5,611.21億元，占全體上市股票交易金額36.38%；第二名，電腦及週邊設備類2,373.08億元，占全體上市股票交易金額15.38%；第三名，電子零組件類2,188.80億元，占全體上市股票交易金額14.19%。

成交量周轉率前三名產業，依序為第一名電子零組件類8.05%，第二名電腦及週邊設備類5.86%，第三名電機機械類5.72%。

累計今年年初開盤迄今共219個交易日，集中市場總成交金額為60兆9,185.59億元，市場日平均成交金額為2,781.67億元，股票成交量周轉率為93.11%，股票日平均成交量周轉率為0.43%。

12月1日時，全體上市公司市場總值為新台幣55兆1,611.13億元，較前一周11月24日市值54兆6,660.37億元增加4,950.76億元，增幅約為0.91%。

半導體 台股 台股成交量

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