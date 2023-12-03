五大投顧：台股明年衝萬九

台股在外資資金回流下，上周五再寫17,438點收盤新高。

展望2024年，統一、第一金、富邦、台新、群益等五大投顧認為，在美國聯準會有望降息、AI應用興起、美台總統大選政策紅利、企業獲利有望年增二成等有利因素中，指數有望上看19,000點大關，再創歷史新高。

台股今年在疫情紅利告終，企業庫存調整影響拉貨動能，加上俄烏、以哈等區域衝突，及市場預期美國聯準會升息循環將近尾聲，行情跌宕起伏，其中多頭多次上攻都止步於17,500點關前，投資人寄望在年終集團作帳行情，多頭能有所表現。

展望2024年台股，群益、富邦、統一、台新、第一金等五大投顧指出，隨國內出口恢復成長動能，預估全年經濟成長率（GDP）有望逾3%，優於今年，加上國際大行預估聯準會可能自第2季下半季開始降息、全年調降4碼，帶動消費、投資動能，有利資金再次大舉重返亞股。

此外，明年國內、美國都將舉辦總統大選，政策紅利將是股市投資人最有力的靠山。

五大投顧預估全年指數高點將上看18,500~19,000點，突破2022年1月寫下的18,619點，再創歷史新高的機率甚高。

其中，上半年的高點有機會出現在第1季，主要是農曆年前後的紅包行情等資金推動。

在經過第2季基本面的傳統小淡季洗禮後，自第3季開始隨巴黎奧運登場、蘋果年度新機開始拉貨等有利因素帶動下，行情逐步震盪走堅，並在第4季再次站穩「萬八」大關後，由多頭掌握盤勢發球權。

另一方面，台股也可能因通膨反覆、聯準會仍將維持高利率政策，及下游客戶建置庫存步調趨緩，全球區域緊張情勢難解、加上美中對抗持續升級等因素，全年向下在15,000點至16,000點區間尋求支撐，時間最可能出現在第1、2季。

企業獲利方面，隨上市櫃公司今年第3季獲利交出遠超出法人圈預期的9,100億元單季獲利、法人並上修全年獲利至3兆元後，展望2024年，預期在AI應用持續興起，明年整體獲利上看3.5兆~3.6兆元，年增約二成，擺脫2022、2023年連二年衰減、重返成長軌道。