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野村：明年將是主要科技產業的成長年 看好四台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

野村證券在最新釋出的「亞太科技產業」報告中直指，「是時候買進科技股了，特別是人工智慧（AI）推動者」。在這篇長達248頁的大報告中，野村建議「買進」29家廠商，其中台廠僅台積電（2330）、信驊（5274）、廣達（2382）、台燿（6274）等四家入列。

野村預期，2024年將是所有主要科技產業的成長年，全球半導體營收預估成長17.8%，伺服器營收成長37.3%，個人電腦（PC）出貨量成長4.5%，智慧機出貨量成長2.1%。而且，這波成長動能還將持續到2025年。

報告指出，隨2023年生成式AI的投資激增，將AI推至科技最前端，成為科技業下一個長期主要驅動力，在2024-2032年及以後，將帶動全球許多重要的技術（半導體、伺服器、PC、智慧機等）年複合成長率不斷上升。

野村認為，從電子上游到下游，大多數主要科技市場將在2024年恢復增長，一直持續到2025年。這些AI推動公司的投資機會出現在晶圓代工、記憶體、伺服器、智慧機、PC供應鏈，以及中國大陸軟硬體股。

在野村的買進名單中，台積電的目標價為700元。由於市占率擴大，台積電成長速度將高於整個半導體產業。從2024年底到2025年，隨著更多客戶採用「改良版3奈米製程」（N3E），台積電的成長速度將更加明顯。

野村給予信驊的目標價為3,500元，為外資圈最高，主要是因為輝達在2025年升級到GH200/GB200時，每顆繪圖處理器（GPU）的遠端伺服器管理晶片（BMC）需求是H100/L40S的2~4倍。

另外，廣達的目標價為268元，受惠於客戶非常多元化；台燿則為148元，將繼續受惠於AI需求成長，且800G交換機在2024年初將開始對營收產生貢獻。

2024 台積電 AI

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