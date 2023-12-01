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廣達陷200元保衛戰 董座林百里：股價不是我能決定的

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋/攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋/攝影

代工大廠廣達（2382）今（1）日早盤以201元開低走跌，盤中震盪跌至200元關卡區間遊走，較前一交易日下跌3元、跌幅1.47%，深陷200元保衛戰，單日成交量達2.01萬張，針對股價走勢，廣達董事長林百里昨（30）日受訪時指出，股價不是自己能決定的，不過他也再度按讚AI後市，引起市場關注。

林百里30日出席國家生技醫療策進會主辦的「第6屆亞洲醫療科技創新論壇」，並以「AI如何革新全球醫療的現在與未來」為題帶來精彩演講。針對股價陷入200元保衛戰，他指出，自己無法決定股價，想了解走勢必須要去問投資相關，他笑稱，「我不能決定股價，他們（分析師）比我聰明」。

針對AI伺服器明年成長幅度，林百里坦言，目前供應鏈仍有缺料等問題，所以無法給出明確預估，至於缺料何時能緩解，他則表示「問我不準，去問台積電（2330）」。關於美國對中國的晶片禁令，是否影響產業前景，以及帶來的影響，林百里則以一句「不予置評」來回應。

林百里強調，人工智慧引發市場對於超大規模運算的強勁需求，目前全球花費於圖形處理器（GPU）的支出累計超過350億美元（約新台幣1兆元），以發展GPT等較為複雜的AI模型，對世界造成的影響是生產模式徹底改變，台灣由於掌握硬體供應鏈，因此獲得獨特的地位。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋/攝影
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廣達董事長林百里。記者吳康瑋/攝影

林百里 AI 廣達

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