台股11月大漲櫃買市場表現亮眼 「這檔」登上最飆股寶座

台股11月大漲，集中市場今（30）日收在17,433.85點，統計11月大漲1,432.58點，漲幅8.95%，櫃買市場表現更強，今日收在231.74點，統計11月OTC指數上漲22.09點，漲幅10.54%；11月飆股出列，金麗科（3228）月漲幅125%，登上最飆股寶座，其次則是康全電訊（8089），單月漲幅112.08%。

台股今日以17,389.2點開高，盤中翻黑，低點達17,313.3點，尾盤出現急拉，最後一盤成交金額達1,252億元，一口氣推升指數41.61點，大盤指數以17,433.85點收盤，統計11月大盤指數上漲1,432.58點，漲幅8.95%，月線翻紅終止連3黑。

OTC指數的表現更是強勢，今日收在231.74點，上漲0.86點，漲幅0.37%，指數創下去年1月以來的新高，統計11月上漲22.09點，漲幅10.54%。

台股11月上漲，統計11月上市櫃公司漲幅發現，漲幅前十名個股中，在OTC掛牌的上櫃公司達7家，上市公司則有3家，以單月漲幅來看，漲幅前十名依序是金麗科、康全電訊、富晶通、波力-KY、皇昌、安國、榮創、新門、應廣、昇華等。

IC設計廠金麗科為11月最飆股，今日收在261元，統計11月漲幅125%；金麗科公布10月自結數，10月虧損1,091萬元，每股淨損0.16元；金麗科第3季每股淨損0.37元，連續五季虧損，累計前3季每股淨損1.05元。

康全電訊今日收在41.25元，統計11月漲幅112.08%，居單月漲幅第二大；自結10月每股淨損0.35元，累計前10月每股淨損4.35元；康全四大產品線包括中繼接取設備、寬頻用戶設備、家庭網路設備、雲端管理系統，其中寬頻用戶設備占比最高。

富晶通今日收在50.5元，11月漲幅97.27%；11月漲幅逾9成的還有波力-KY，今日收在158.5元，11月漲幅97.14%。