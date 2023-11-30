快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

台積電最後一盤爆2.7萬張買單 股價收577元、市值14.96兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（30）日開高後震盪，尾盤進一步急拉，終場收在17,433.85點，上漲63.29點，台積電（2330）為尾盤再衝高的助攻主力，最後一盤爆出27,418張成交量，一口氣拉升股價3元，以577元收盤，上漲3元，漲幅0.52%，市值增至14兆9,628億元。路透。
台股今（30）日開高後震盪，尾盤進一步急拉，終場收在17,433.85點，上漲63.29點，台積電（2330）為尾盤再衝高的助攻主力，最後一盤爆出27,418張成交量，一口氣拉升股價3元，以577元收盤，上漲3元，漲幅0.52%，市值增至14兆9,628億元。路透。

台股今（30）日開高後震盪，尾盤進一步急拉，終場收在17,433.85點，上漲63.29點，台積電（2330）為尾盤再衝高的助攻主力，最後一盤爆出27,418張成交量，一口氣拉升股價3元，以577元收盤，上漲3元，漲幅0.52%，市值增至14兆9,628億元。

台股今日以17,389.2點開高，盤中翻黑，低點達17,313.3點，尾盤出現急拉，最後一盤成交金額達1,252億元，一口氣推升指數41.61點，大盤指數以17,433.85點收盤，統計11月大盤指數上漲1,432.58點，漲幅8.95%，月線翻紅終止連3黑。

台積電是助攻今日尾盤再往上衝高的要角，早盤以576元開出，上漲2元，盤中翻黑下滑至570元，下跌4元，最後一盤爆出27,418張買單，一口氣拉3元股價，終場以今日最高的577元收盤。

亞馬遜宣布推出兩款最新自研晶片，包括驅動雲端事業AWS的CPU晶片「Graviton4」，及第二代AI晶片「Trainium2」，運算效能都大幅提升，市場認為，在亞馬遜與微軟、Google爭搶AI雲端市場霸主的情況下，自研晶片需求大增，台積電等廠商訂單量看俏。

台積電 台股

延伸閱讀

黃仁勳：美國還要10年到20年擺脫晶片供應鏈依賴

IC 封裝測試族群表態 華泰站上本周高點、盤中維持續強

台股開盤上漲18點 台積電開576元

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中國開發合規產品

相關新聞

市場共識不升息、通膨持續降溫…務必樂觀沒問題？ 他：要關注失業率

雖然不升息已是市場共識，但相較先前鷹派態度，更讓投資人放心。

巴菲特好友查理．蒙格辭世！ 專家：「這七句金言」至今對我仍非常受用

波克夏的副董事長－查理．蒙格28日辭世了，他是巴菲特的傳奇合夥人兼好友，巴菲特曾經說過：「蒙格用思想的力量，讓我從猩猩進化到人類！」 、「沒有他就沒有今天的波克夏。」

台積電最後一盤爆2.7萬張買單 股價收577元、市值14.96兆

台股今（30）日開高後震盪，尾盤進一步急拉，終場收在17,433.85點，上漲63.29點，台積電（2330）為尾盤再衝...

年終搶紅包計畫 資金回流要觀察大型股

集團股、大型股年底積極作帳，華新集團、國巨集團都見著墨痕跡，傳產及金融股也悄悄上漲，台股正展現欲小不易的搶錢行情！

香港進入失落的時代 謝金河：台股超車港股啟示錄

這幾天，台灣最熱門的新聞是台股加權指數和香港恆生指數交叉！二十八日台股收盤一七三四一．二五，大約領先香港恆生指數二○點左右，尾盤港股小幅拉升又小贏台股十二．八九…

MSCI 調整生效、台積電上漲3元 台股拉尾盤漲63點收17,433點

台股今（30）日開高震盪，收盤指數17433.85點，上漲63.29點、漲幅0.36%，成交金額4,026.99億元，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。