台積電最後一盤爆2.7萬張買單 股價收577元、市值14.96兆

台股今（30）日開高後震盪，尾盤進一步急拉，終場收在17,433.85點，上漲63.29點，台積電（2330）為尾盤再衝高的助攻主力，最後一盤爆出27,418張成交量，一口氣拉升股價3元，以577元收盤，上漲3元，漲幅0.52%，市值增至14兆9,628億元。

台股今日以17,389.2點開高，盤中翻黑，低點達17,313.3點，尾盤出現急拉，最後一盤成交金額達1,252億元，一口氣推升指數41.61點，大盤指數以17,433.85點收盤，統計11月大盤指數上漲1,432.58點，漲幅8.95%，月線翻紅終止連3黑。

台積電是助攻今日尾盤再往上衝高的要角，早盤以576元開出，上漲2元，盤中翻黑下滑至570元，下跌4元，最後一盤爆出27,418張買單，一口氣拉3元股價，終場以今日最高的577元收盤。

亞馬遜宣布推出兩款最新自研晶片，包括驅動雲端事業AWS的CPU晶片「Graviton4」，及第二代AI晶片「Trainium2」，運算效能都大幅提升，市場認為，在亞馬遜與微軟、Google爭搶AI雲端市場霸主的情況下，自研晶片需求大增，台積電等廠商訂單量看俏。