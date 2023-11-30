巴菲特好友查理．蒙格辭世！ 專家：「這七句金言」至今對我仍非常受用

波克夏的副董事長－查理．蒙格28日辭世了，他是巴菲特的傳奇合夥人兼好友，巴菲特曾經說過：「蒙格用思想的力量，讓我從猩猩進化到人類！」 、「沒有他就沒有今天的波克夏。」

連巴菲特都這樣讚譽的查理．蒙格，除了是價值投資的智者以外，人生觀也有非常多值得學習的地方，今天分享我很喜歡的金句，這些對我而言至今都仍非常受用。

1.無論買什麼股票，價值投資都是付出較低的價格、買進較高的價值。這種投資方式永遠不會過時。 2.投資是一件長期的事，如果你想長期投資，你就得承受得住50%的跌幅而面不改色。 3.賺大錢的祕訣不在於買進賣出，而是等待。 4.做投資的祕訣在於，你能看出機會，而且當屬於你的大機會出現時，你能看懂，別人看不懂。 5.做投資時，你要心裡有數，知道將來可能出現大災難；其他時候當個愚蠢的樂觀主義者就行。 6.關於選擇，我想告訴大家，凡是我不感興趣的事我這輩子幾乎都做不成。我不認為整天做自己沒有興趣的事會成功。人一定要做自己感興趣的事，不喜歡的事再怎麼逼自己也做不好。 7. 我不感興趣的事，從來都做不好。一件事如果不感興趣的話，再怎麼聰明都很難做好。興趣是成功的關鍵。如果你熱愛中國書法，那就去鑽研中國書法。如果你熱愛的是中國書法，我看不出來你該如何在天體物理學上取得成功。

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