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陸呼吸道傳染病猛增 生技股製藥、檢測股多方出擊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中國大陸近期多種流感病毒爆量齊發，流感疫情已連續5周快速攀升，是同期的2~3倍，不僅大陸各地三甲醫院近期門診爆滿，多省流感病毒檢測陽性率持續上升，引發WHO關注。生技股今（27）日成為多方出擊的主要標的，買盤瞄準製藥股、檢測股奮力拉抬，盤中漲勢不斷擴大。

生技股為盤面多頭重心，盤中計有七檔個股股價攻頂，包括亞諾法（4133）、健喬（4114）、ABC-KY（6598）、中化（1701）、南光（1752）、合世（1781）、優盛（4121）股價攻頂，另興櫃兩檔檢測股圓點奈米（6797）、普生（4117）盤中漲幅超過一成。在多檔個股點火下，包括上市生醫指數、生技醫療類報酬指數、台灣生技指數、上櫃生醫指數盤中漲幅超過2%。

法人表示，中國類流感疫情升溫，其中以黴漿菌抗藥性比例高，由於接下來時間將接近春節，兩岸交流頻繁，預期一旦台灣也爆發黴漿菌疫情，將使防疫相關需求攀升，包括抗生素學名藥廠、原料藥廠、藥局、檢測、呼吸科醫材、口罩等都是受惠族群，是以相關概念股今日股價大漲。

由於黴漿菌主要以抗生素治療，目前沒有疫苗，所以受惠族群為抗生素學名藥廠與呼吸系統用藥學名廠，包括健喬、永信、中化等，檢測股則有泰博、普生等，呼吸科醫材包括邦特和太醫等，多檔個股挾題材表現強勁。

不過，也有法人認為，本波中國的疫情主要是先前封城太久造成的免疫負債，並非出現新的病原體，因此防疫概念股或抗生素族群只是短線反應，除非是有更大規模的新病毒引發疫情，才會為防疫股帶來中長線的行情。

流感病毒 生技股 疫情

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