雙作帳概念 年底喊衝
台股近日因漲多陷入整理，法人指出，加權指數持續守在5日均線附近，待整理過後仍有望向上，時序將邁入年底，投信與集團作帳力度將增強，包括定穎投控、全新、統一、遠東新等「雙作帳概念股」可望有表現機會。
台股上周一度衝至17,421點，距離7月高點17,463點僅剩一步之遙，接下來則因遇前波高點壓力以及感恩節期間外資交投轉趨清淡影響，連續三個交易日呈現高檔整理，上周五（24日）於平盤附近呈現量縮整理，終場收17,287點。
綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總黃文清、兆豐國際投顧研究部副總黃國偉等法人看法，台股目前呈現強勢整理格局，後續仍有望突破，而隨著年底投信與集團作帳力度將增強，相關概念股具有表現機會。
法人指出，由於投信在年底前需追求績效排行，將會有利於其爭取政府基金委外代操的機會，因此可關注績效排行居前的基金持股中，近期投信仍大量買超的個股，較有機會成為做帳標的，由於大多基金持股差異不大，因此近期才開始大買的標的也可關注。
根據CMoney統計，觀察績效排名前段班的主動式台股基金前十大持股中，近期仍持續買超的個股包括：定穎投控、全新、高力、瑞昱、家登、力智、奇鋐、茂達等，八檔個股近五日獲投信買超，且上周皆收紅。
集團作帳股方面，法人指出，需要作帳的集團股大多是今年股價表現落後，以及股價處於今年相對低檔的個股。根據CMoney統計，篩選今年來漲幅低於10％，且近五日獲投信與自營商買超的集團股，包括統一、遠東新、南亞、台灣大、華新、長榮、中鴻、同欣電等。
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