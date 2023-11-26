股海自由行／台股選前行情 熱鬧滾滾

美台股市11月都V轉，台股月K線一紅吃三黑，吃掉8至10月的黑K，外資11月13日至21日七天大買1,733億元，指數翻轉大漲到17,421點，直逼今年7月31日的17,463最高點。10月底台幣創七年新低貶到32.5，11月21日升破到31.3，熱錢大量流入，這一波將挑戰「萬八」，甚至可能再拚天價18,619點。

第4季集團作帳行情蓄勢待發，10月以來投信買聯電、聯發科、世界先進等高股息股票，聯電8月至11月連四月大買逾21萬張，子公司矽統董事長也換成聯電董座洪嘉聰，要轉型成IP股，被期待為「智原第二」，更創了21年以來新高價。

指數漲速由外資回補力道決定，但飆股一定是看內資，小型股先漲和EPS高低、P／E高低無關，主要是看籌碼面。被神盾入主的安國今年大概還賠1元，原本做記憶體控制IC，拚不過群聯、慧榮等一線大廠，但「靠IP想像」也照樣由8月30.4元大漲到92.5元。

安格月營收不到4,000萬元，今年大賠5元，也炒到79元；昔日聯發科集團做數位機上盒晶片的揚智，今年至少賠4元，董監持股才1.2%股權，聯發科早就賣光了，也照樣由8月16.75元炒到34.7元；金麗科前三季賠1.07元，周K也連五紅，股價從8月21日的91元一路飆漲到254元，內資主力用力炒選舉行情。

這一波「先漲小型做夢投機股，後漲大型作帳權值股」，台積電是壓軸主秀，只有外資及政府基金拉得動，但IC設計及IP的股本小，聯發科連四年額外配發16元特別現金股利，累計配發金額將超過1,000億元，明年股利更改為「半年發」，已漲到950元，下一步就上千元，但轉投資的小股飆更猛，除揚智外，天擎、九暘、智微等周邊IC小股更飆，估計大股12月才會轉強。

今年建立AI伺服器是資料中心大買家微軟、亞馬遜、Meta、谷歌，但AI手機來臨、11月7日Intel基辛格也來台大喊AI PC未來二年出貨超過1億台。以前生成式AI模型至少要使用10億個參數，並且限制在雲端運算，但高通驍龍8 Gen3、聯發科天璣9300透過AI優化在安卓手機，所以現階段選擇AI手機概念股，反而非蘋優先。

PA的全新、宏捷科、穩懋持續回溫，手機供應鏈在經歷長達一年多來的庫存調整，雖然近期股價漲幅不小，但在年底行情應該還有高點可期。華新集團的佳邦在天線市場耕耘有成，今年EPS 6.2元，也漲到離歷史高價93.2元不遠。

AI手機需要處理大數據，記憶體容量要加大，價格已反彈，領頭羊群聯、威剛受惠，都要辦現增。聯發科AI手機的記憶體HBM用到愛普的IP，以取代三星，11月外資投信都大買，晶心科的RSIC-V是Arm與Intel x86以外的第三架構，靠著「中國自研IC」想像，今年只賺1元，股價也炒到532元，P／E比力旺的120倍更高。

高價IP股是「千金」族，全部高本益比，股王世芯-KY 11月7日突破3,000元大關創新天價，力旺不便宜也有外資喊3,000元，創意EPS比力旺高，股價只打七折；M31和聯發科同價，馬上加入第四檔千金IP股了。緯創今年6月27日斥資9億參與世芯-KY私募每股1,448元，才五個月就大賺一倍以上，世芯-KY趕天價有如2015年4月大立光上3,000元，接著末升段在兩年後就創天價6,075元，每個時代的股王都代表一種產業大趨勢。

上周標題：「拜習恢復溝通，台股萬八不遠了」，但11月15日的「藍白合」，在全民上一堂統計學後，變成各自參選，觀光、兩岸股11月24日已轉弱，但中興電漲停，風電世紀鋼大漲，黃仁勳能吃夜市，當然可以彈性把AI晶片改設計以做大陸生意，郭董也可以花大錢只是連署玩玩，估選前行情還是熱鬧滾滾。（作者是萬寶投顧董事長）