土洋激戰！外資本周大買的這四檔 投信有多少就倒多少

台股本周上漲78點，收17,287點，周線連四紅。三大法人合計買超383億元，其中以外資買超486億元最為相挺，統計外資本周買超前十名中，有4檔金融股，3檔ETF，還是最愛有「配息」題材的族群，反而科技與傳產股著墨較少。值得注意的是，投信本周站在賣方，賣超前四名依序是開發金、中鋼、宏碁、南亞科，外資要多少，投信就倒多少，土洋對作情況相當明顯。

據統計，外資本周買超的個股依序是開發金、中信金、元大台灣50反1、宏碁、中鋼、國泰永續高股息、元大台灣50、玉山金、元大金、南亞科。其中買超開發金最多，達17萬張，其次是中信金的7萬張。

在科技股中，以正在走復甦行情的PC與記憶體代表宏碁與南亞科最獲外資重視，買超分別達6.3萬張、2.8萬張，傳產則以鋼鐵王中鋼買超最多，達4.9萬張。與近期不愛AI與半導體，反而搶搭景氣看到復甦訊號的PC與記憶體趨勢有關。

值得注意的是，投信本周站在賣方，賣超前四名依序是開發金、中鋼、宏碁、南亞科，其中開發賣超達14萬張，其餘分別是6.2萬張、6.2萬張、2萬張，土洋對作情況相當明顯。

開發金下半年獲利逐步追趕，至10月底累計稅後純益188億元，較去年同期衰退幅度縮小到兩位數以下，約8.3%，累計EPS 1.12元。自6月獲利大爆發達51.19億元，累計獲利突破百億元後，雖然10月稅後純益12.72億元，較9月獲利月減約4成，但比去年10月仍大增4.5倍，逐步追趕去年獲利、縮小衰退幅度。

外資11月以來大舉回補台股，買超逾1,800億元，其中金融股成為買超重點，推升包括華南金、中信金、永豐金都在近日完成填息或填權。本周金融股成為外資買超重心，其中開發金、中信金、元大金與玉山金4檔居外資買超排行榜前段班，合計買超逾40萬張。

法人分析，11月為上市金控公布第3季財報旺季，藉由第3季財報，可推估全年獲利與EPS數字，進一步依據今年的股息配發率，推算明年的股利政策，推算股價是否還有上升的空間。

據統計，14家上市金控前十月獲利金額達3,646億元，較去年同期成長10.6％，加上多家金控法說也釋出股利正向消息，外資買盤本月以來頻頻加碼金融股，偏多操作態勢明顯。

值得注意的是，投信本周站在賣方，賣超前四名依序是開發金、中鋼、宏碁、南亞科，其中開發賣超達14萬張，其餘分別是6.2萬張、6.2萬張、2萬張，土洋對作情況相當明顯。