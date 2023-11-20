永豐投顧：依技術面波段漲幅預估 台股有機會突破年內高點

台股上周一舉越過17,000點關卡，技術面意義明顯，從8月以來的整理過程已經形成多重底，多頭走勢確定。回顧10月中以來的急速下跌，反而有清洗籌碼的功能，因此短線不放量就迅速推進；永豐投顧表示，依照技術面做波段漲幅預估，應該有機會突破年內高點。

大膽穩步入市，先建立基本持股，隨後逢回買進，做中期規劃。選股則應迎合大趨勢，既然是攻擊盤，應選擇強勢股，短線震盪擇更是好的加碼時間。

永豐投顧表示，近期成交量不活絡的理由之一是技術面過熱。確實，看短期技術指標都是一路奔向超買區，而且個股波動加大，追買常常套牢。然而正因為擔心過熱，在17,000點關前猶豫；擔心短套，放過強勢股。明（21）日是輝達的財報，短線可能出現震盪，可從長線角度看，把握短線震盪機會。

本波突破的背後是美股大漲，基礎是美國通膨降溫，也意謂過去的金融環境將有根本的改變。先不考慮Fed未來降息的可能原因，中短期金融市場將因為壓力緩解出現明顯的反彈，在基本面的支持下，行情應該有相當一段時間發展。