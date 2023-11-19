股海自由行／拜習恢復溝通 台股萬八不遠了

11月出現戲劇性的大漲、原本8至10月美、台股都下跌，美股四大指數與台幣匯率弱勢、月K線連三黑，尤其台股在10月31日一度跌破「萬六」到15,975點，11月風向球整個變了，美、台股連續大漲，符合我在10月底專欄標題：「做夢+作帳行情，年底主旋律」，許多略投機的小股，被內資主力拉高炒翻天。

這一波的彈升力道非常猛，在前兩周經濟日報電子版的文章也談到：「11月台股的轉機在哪裡？」以及我認為「拜習會，股市會轉彎」，這一波最強勢的美股多頭指標就是輝達（Nvidia），10月底跌破400美元大關，11月14日創收盤歷史新高，逼近500美元，之前下跌是因為10月17日拜登的AI新禁令，原有一個月的緩衝期，而拜登卻提早實施，但上有政策，下有對策。

生意人不是政客，黃仁勳馬上將推出HGX H20、L20 PCIe及L2 PCIe三款新晶片，替代先前A800、H800兩款被拜登封殺的「降規版」。中國AI晶片市場達70億美元規模，其中90%以上是Nvidia，Nvidia數據中心晶片收入約有四分之一來自中國，如此龐大商機，黃仁勳自然要想方設法繞開，IC是可以「設計」的，拜習只要不撕破臉，美企及台企為了做生意都可以「量身設計」，所以不只是IP與IC設計股很會轉彎，很能找出美中之間的夾縫商機，愛來台灣吃夜市的黃仁勳都會，台灣有些電子業大老闆小時候還住在廟裡，怎麼不會?

美中雖然激烈競爭，但拜習會恢復雙方溝通，加上習否認有對台動武計畫，兩岸危機氣氛大幅降低，促使連續大賣超台股四年的外資加速回補，11月15日外資大買465億元，除受到美國公債殖利率大幅下滑，加上美股強彈，也包括台指期結算日的刺激。統計到11月17日，外資今年轉為淨買超115億元，年底前將繼續回補台股。

11月15日「藍白合」並非「藍白贏」，但和綠營比較有拚，市場就覺得兩岸關係有望放緩，10月29日政府宣布兩岸恢復團客雙向旅遊，每日限額2,000人次，沉寂半年多的觀光旅遊股、航空雙雄未演先轟動，加上藍白合的想像及國際油價回跌、春節連假預期效應，旅遊股的山富、雄獅，餐飲類的王品、瓦城、漢來美食，飯店股的夏都、老爺知本都大漲。

綠營政策包括綠能、儲能、軍工、生技等，11月生技醫療展，再生醫學的長聖7~10月營收連續創下單月歷史新高紀錄；中裕公告啟動FDA核准臨床二期修改方案，這次有TMB-365及TMB-380與2016年授權2.2億美元的後線用藥TMB-355不同，市場規模大40倍了，目前市面上長效針劑僅有GSK的Cabenuva，去年銷售金額12億美元，今年預估30~40億美元，中裕最大股東是行政院開發基金持股15.8%，未來授權金看好。

今年台電推強韌電網計畫，綠能儲能產業華城、中興電、雲豹、世紀鋼股價都不錯；因為俄烏及以巴戰爭，無人機相關軍工概念股也都看多。

11月7日英特爾季辛格來台大喊AI PC，華碩、廣達、緯創等單季毛利率、營益率、淨利率都「三率三升」，Nvidia 11月22日即將公布第3季財報，近日連十紅，明年AI股緯穎挑戰賺十個股本，緯創拚賺10元，廣達EPS更高，IP股世芯、力旺、創意、M31、愛普更拉大高價股比價空間。

怕地緣政治風險的外資11月回補，才二周台股就由「萬六」漲到「萬七」以上，12月Fed不升息，美元轉弱，新台幣升值，外資回流一小部分就不得了，還有政府基金力拚「選舉行情」，投信今年大買2,236億元，年底總是先漲小型投機做夢股，後漲大型權值股、及拚年終做帳。藍白合及拜習會後，政府更積極作多吧，「萬八」不遠了。（作者是萬寶投顧董事長）