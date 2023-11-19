輝達財報概念 法人鎖碼

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）將於11月21日公布財報，法人認為，美股財報繳出優於預期的機會較大，預料本周盤勢將由AI題材左右，建議投資人可以留意如聯電、鴻海、華邦電、威盛等16檔「法人鎖碼AI股」的發動機會。

據CMoney統計，三大法人近一周由賣轉買的AI股中，計有16檔買超張數在2,000張之上。其中，華邦電更是被大舉回補10.5萬張、聯電也有7.4萬張、鴻海2.6萬張、威盛2.3萬張、力積電也有1.08萬張。法人資金積極回補，顯示出押寶「好消息」的意味濃厚。

「法人鎖碼AI股」中，若以產業別來看，其中包含晶圓代工的聯電、力積電、世界；IC設計威盛、聯傑、鈺創；載板的欣興；伺服器相關的鴻海、智原、緯創、華碩、建準；設備相關的光洋科；記憶體股華邦電；光電相關的華晶科；光通訊的上詮等，均受到法人買盤的青睞。

美股第3季財報季已近尾聲，目前已有逾九成的S&P 500指數企業公布財報，48%營收優於預期，平均成長1.7%，81%每股稅後純益（EPS）優於預期，平均成長2.2%，帶動市場的投資信心。

輝達將於11月21日盤後公布財報，市場預估每股獲利3.35美元，去年同期為0.58美元，結果將左右科技股走勢。輝達在11月13日發表H100 AI處理器的更新版H200，效能比H100強上一倍，已增添好彩頭。

因GPU缺貨、籌碼凌亂、評價面調整等因素，AI股雖進入短線的調整期，然展望中長線，台新投顧副總經理黃文清認為，美中兩地大型CSP廠商都在積極採購AI伺服器，供應鏈本季陸續出貨，AI及高速運算未來幾年續強，終端裝置製造商的需求持續增加，AI族群展望持續正向看待。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國及黃文清看法，台股後續關注焦點包含美股走勢、財報數據、外資動向、台股量能等。