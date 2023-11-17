矽力-KY 股價創半年新高 外資評價多空分歧目標價差達190元

矽力*-KY（6415）隨著庫存狀況逐步好轉，第3季每股純益1.29元，轉虧為盈，帶動其近期股價強勢上揚，今日盤中再大漲8.2％至415.5元，股價已連續八日上漲、累計漲幅達31.4％。而在矽力*-KY法說會之後，外資圈給予其評等與目標價則呈多空分歧且愈演愈烈，評等分佈於買進、優於大盤、劣於大盤、賣出等，而最高與最低目標價差距達190元。

在矽力*-KY法說會之後，外資圈紛紛發布其最新個股報告，大多都調升其目標價，然最新評等中的目標價在460元至270元之間，最高與最低目標價差距達190元之多。

瑞銀、麥格理、小摩等外資對矽力*-KY持正向評價，紛紛給予其「買進」與「優於大盤」評等，目標價介於460元至400元之間；而大摩與高盛則分別給予矽力*-KY「劣於大盤」與「賣出」評等，不過目標價皆向上調升，分別調升至290元與270元。

最為看好矽力*-KY為外資瑞銀。瑞銀表示，公司在法說會提到第3季消費性電子應用業績已呈現季增，而消費者終端市場占其業績的近40%，短期內業績的上升預期著良好的前景，且展望後明年，預期電源管理 IC周期將在 2024 年去庫存後改善，工業、汽車應用等都將更快成長，新產品設計將轉化為再生能源、電動車和高效能運算應用的收入，預期今年第4季與明年營收都將呈雙位數增長，且評價面來看位於歷史中間水準，因此給予其「買進」評等，並將目標價從380元調高至460元。

而高盛則認為，儘管庫存調整周期與基本面有所改善，但仍對矽力*-KY持保守看法，因為擔心德州儀器積極的產能擴張策略將壓抑矽力*-KY的價格和市占率，此外也將會面臨中國大陸國內競爭的影響，認為其庫存修正週期將持續，預期在2024年下半年才有望出逆轉，而由於市占率成長前景放緩，因此從評價面來看，認為其價格需較歷史平均有所折扣，不過基於反應獲利預估的上調，因此調升其目標價從200元升至270元，但因為目標價與目前股價之差距，因此給予其「賣出」評等。