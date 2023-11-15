億豐客戶重啟拉貨、營運重返成長軌道 股價創4個月新高

億豐（8464）受惠美國升息循環接近尾端、房市落底，加上客戶重啟拉貨，明年營運可望重返成長軌道。市場看好，億豐第3季獲利表現回升，單季每股純益5.41元，為近五季的高點，隨著客戶庫存持續回補，第4季每股純益也仍將有逾5元的表現，全年每股純益可望在18元之上，明年在產業復甦下，營運回升，則可望賺近兩個股本。

億豐反映營運低谷已過，接單表現復甦，近期股價持續反彈，今（15）日盤中股價來到341元，漲幅逾5%，股價創4個月新高，是今年除息以來新高價，且已逼近填息價位。法人表示，億豐近一年營運受到北美房市影響，美國住房需求因高利率衝擊而下滑，進而使窗簾需求降低，不過歷經超過一年的庫存調整，目前已逐漸淡化，預估億豐自今年第4季開始營運重返成長軌道，將受惠固定窗簾回補庫存，加上客製窗簾市占率擴大，搭配明年產能擴充10-15%，營運可望有雙位數成長。

億豐表示，由於中高價位的客製化窗簾，仍有市占率增加的空間，正持續擴充墨西哥窗簾產能，市場經過近1年的低迷後，客製化窗簾營收動能也呈現出反轉的跡象，再次回到成長軌道上。至於平價的固定尺寸窗簾方面，因應量販店客戶回補庫存需求增加，公司已加大柬埔寨的生產能力。

因應客戶訂單回溫，億豐積極招工，至今年底預計墨西哥廠人數將增加至1,200-1,300人，加上生產固定窗簾的柬埔寨廠今年人力也增加，集團人數續增至11,500-12,000人。