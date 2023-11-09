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MSCI 世界指數月線連三黑 法人：歷史經驗統計後續漲升機率高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歷年國際股市月線連三黑後進場布局的報酬表現。(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理。統計：2000/12/31~2023/10/31，上述為MSCI世界指數。)
歷年國際股市月線連三黑後進場布局的報酬表現。(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理。統計：2000/12/31~2023/10/31，上述為MSCI世界指數。)

全球股市過去三個月以來利空頻傳，美債信評調降與中國大陸經濟體質惡化開啟國際股市季節性修正行情，10月無預警的以哈開戰黑天鵝也讓市場避險情緒升溫，導致10月國際股市續跌，出現歷年來罕見的月線連三黑走勢。不過，歷經此波修正後，整體股市評價反倒浮現長期佈局的投資價值。

數據統計，國際股市出現連續三個月走跌的狀況並不多見，只要沒有系統性風險事件發生，其後各期間都有不錯的報酬表現。依據歷史經驗，連續三個月月線收黑後進場布局，其後一個月、三個月、六個月與一年的平均報酬率分別可達6.1%、7.1%、12.5%與13.4%。過去20年歷史統計數據同時顯示，歷年11月與12月的正報酬機率高達七成 ，季節性效應仍相當值得期待。

國泰投顧表示，近期投資信心潰散，美林牛熊指標驟降至1.4，經理人持有現金水位提高至5%以上，美國主動管理的基金經理人股票部位也降到2022年10月以來的最低水位 。然而就OECD領先指標、美國GDP與PMI及近期財報表現皆展現景氣復甦軟著陸的路徑不變，美國勞動市場軟化與通膨數據趨緩，也印證Fed本波升息路徑往溫和成長與通膨減速的金髮女孩經濟有望實現。短線已經看到美國10年期債券殖利率、美元走勢轉向 ，風險性指標不再竄升也可作為股市落底的訊號，市場信心逐步趨穩後，可分批布局全球股市，參與景氣復甦的投資機會。

美國 通膨 布局 景氣 財報

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