內資主導年底台股 法人看好中小型股領軍吹反攻號角

美國公債殖利率高檔震盪，今年來外資賣超台股逾千億元，但內資持續加碼台股，今年來買超666.74億元，推動中小型股帶領台股上漲；統一投信指出，隨著歐美重要節慶接近，外資將進入大型休假日，雖然近期國際資金開始逐步回補台股，年底前台股預計仍將由內資控盤，中小型股表現有望持續優於大型股。

統一投信表示，相對於外資多以權值股為主要投資，內資較為青睞爆發力強勁且股性靈活的中小型股。因此，在內資主導的盤勢中，中小型股表現通常會優於大盤，今年外資賣超但內資買超的情況就是一例。

統一投信指出，截至11月6日，今年來OTC指數漲幅達24.79%，高於加權指數上漲21.77%。內資持續買進，為中小型股帶來資金面利多，外資逐步回補，也有望進一步推升台股大盤；基本面則有庫存調整進入尾聲、台灣景氣穩步回升加持，為台股增添成長動能。

統一中小基金經理人陳之硯表示，目前美國2年期公債殖利率與美元指數皆進入區間整理，VIX恐慌指數回落至20以下，風險指標轉趨穩定，加上美國聯準會升息為最後階段已成市場共識，資金面轉向正向，使台股在度過整理期後，有望震盪走高，年底前仍有表現機會。

陳之硯說，歷史經驗顯示，自1996年起全球半導體產業只要出現大幅衰退，隔年皆為兩年以上多頭的開始。以長線來看，台股有機會開啟多頭格局。

產業方面，陳之硯看好具強勁基本面支撐的AI、網通、伺服器族群；他表示，AI應用進入普及時代，演算法算力提升將增加GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。

陳之硯認為，雖然美國明年經濟成長動能預計將放緩，但基建計畫不受景氣循環影響，網通類股將持續受惠。中美貿易戰轉單及去中間商趨勢，也讓網通長期獲利結構改善，還有印度大力推廣光纖升級，需求維持高檔不墜。