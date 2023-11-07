新光鋼財報／前三季每股稅後純益4.07元 中長期看旺

新光鋼（2031）公告10月營收11.9億元、年減20%，累計今年前10月營收131億元、年減9%；今年前三季稅後純益13億元、每股稅後純益4.07元。新光鋼隨著綠能產業擴展有成，中長期看旺。

鋼界大老、新光鋼董事長粟明德表示，看好鋼市將在金龍年春節後朝正向發展。

法人表示，新光鋼是國內最重要的鋼鐵裁剪通路商，對鋼市有高度影響力。

粟明德說，當前鋼鐵景氣沒有全部恢復，可是煤鐵成本上漲，鋼價難免要配合成本推升而調高，這方面業界都能理解。整體來看國內鋼鐵上下游還是需要繼續合作，明年金龍年後，鋼鐵景氣會慢慢改變。

法人指出，新光鋼公司治理到位，產銷基本面厚實，尤其轉投資綠能事業多有斬獲，其子公司前端離岸風電公司正式登錄興櫃戰略板，未來發展前景看旺，新光鋼將直接受惠。

前端風電主要業務為風力發電水下基樁製造，配合國內離岸風電發展進入成長期，因應市場需求，除原有彰濱工廠，前端風電再購地興建鹿港新廠，預計2025年下半年投產，有望為中長期營運奠定成長基礎。

另外，在全球淨零排放的大趨勢及2050淨零轉型浪潮下，氫能已漸入實際運用，前端風電將再跨足氫能產業，有機會成為綠電及新能源基礎建設領導廠商。