五大產業 讓新台幣多重資產發光

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人祝以諾認為，市況變化大長線投資人布局新台幣資產，不應侷限一般個股。特別股有低股價波動率，以及穩定股息特性，從2023年第3季除息後特別股股價走勢正穩步填息中觀察，接下來選股方向可著重獲利及現金流量穩健的產業龍頭公司，如大型金融股及IC通路股等；即將進入第4季財報空窗期，以中小型股為主的投資標的-可轉換公司債（簡稱可轉債），是投資人可以關注另一個的金融商品，2023年11月中公布第3季財報後，預期資金將流向中小型股，有利可轉債股價後市表現，投資人可從產業前景佳的五大族群中找尋可轉債的投資機會。

受到美國AI晶片禁令及部分企業財報表現不如預期的影響，美股震盪波及台股短線表現上受到壓抑，市場焦點轉向多重資產的投資標的，來分散投資風險，降低資產波動幅度，同時維持一定的持股水位，避免錯失股市反彈契機。凱基投信認為，美國聯準會高利率水準政策，可能壓縮台灣科技成長股的評價空間，但待高通膨降溫後，台股利空也可望同步減少，投資人可持正面心態觀察台股後續動態。

祝以諾表示，五大產業指疫情解封相關、美國寬頻基礎建設、生技產業、半導體設備以及太陽能離岸風力替代能源等。在疫情解封後，無論是從兩岸航班數或是來台旅遊人潮來看，數量還未恢復至疫情前2019年的高點，2023年來台旅客更只有2019年的一半，顯示後續仍有成長空間，近期兩岸旅行團組團解禁後，可望再推升航空業成長；而受惠美國政府為達成2030年全美民眾快速上網目標，提出高達425億美元的五年投資建設計畫，隨投資金額曲線持續向上提升，亦有望帶動台灣相關網通族群成為市場資金追逐的焦點；祝以諾看好的第三個族群生技業因全球生技產業走向CDMO（委託開發暨製造服務，Contract Development and Manufacturing Organization）布局，研發產品的公司會將製造與配方測試的業務外包，此分工有利於台灣生技廠商協助藥品開發及生產，進而挹注營收成長。

祝以諾分析，在地緣政治風險的牽動下，全球半導體供應鏈將走向產能區域化，從近期法說會中半導體設備廠各大廠說法可知，2024-2025年的新產能將陸續投產，半導體設備族群後續表現值得關注。而受惠預計於2023年底啟動的台灣碳權交易平台，以及「建物設置太陽光電」規範兩大政策的替代能源，被視為綠電加速變現與未來建築面積達300坪以上的新建物或改建案將設置太陽能光電題材加持下，可望照亮相關台灣替代能源族群的發展前景。

祝以諾認為，確立產業前景及投資方向後，投資人可擇優布局台灣發行的特別股、可轉換公司債及ETF，具股債雙特性的標的，應對市場震盪並可中長期持有。