助陣零股交易 證期局：11月27日起 盤中零股行情揭露間隔「縮至5秒」

證期局今日宣布，盤中零股行情揭露時間，將從112年11月27日起，將改與成股一致，由10秒縮為5秒，這也是證期局擴大零股交易彈性，自111年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘之後，再有助陣零股交易的新措施。

金管會表示，打造普惠金融之優質投資環境為重要推動項目，盤中零股交易的實施為小資族提供投資管道，本次縮短盤中零股行情資訊揭露間隔時間更有利投資人參與盤中零股交易決策，

從零股交易金額佔比來看，證期局觀察，很明顯以投資中大型股票為主。證期局主秘尚光琪說明，投資台灣50的成份股佔比62.5%；台灣中型100的成份股，投資佔比15.9%, 其他個股的零股交易佔比，合計為14.5%。她認為，包括價格，投資風險，投資人會綜合考量，因此偏重在中大型股的零股投資。

為提供小資族多元參與資本市場之管道，尚光琪指出，從109年10月26日已開放以盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股的機會，之後再分階段提出上述開放措施。

證期局統計，盤中零股制度上線之後，從109年10月至112年9月底止，上市零股成交戶數由上線前約32萬戶成長至110萬戶，零股交易成交戶數大幅成長約248%，其中30歲以下年輕族群成長幅度最大，占比由21.10%成長至27.76%，到112年9月底為30萬6085戶。

從上路之前的戶數對比，就顯示年輕人對證券市場有相當參與度，居次高為31至40歲，之所以年輕小資族愛投資零股，尚光琪認為，小資族進場門檻更低，應是其中一項因素，另外若對比只開放盤後零股交易時，開放盤中交易之後，明顯零股交易趨於活絡；尚光琪表示，零股交易讓小資族更彈性參與資本市場，此外，盤中交易方式也較有效率，至於違約率，九月底為百萬分之四而已，比去年同期百萬分之七又繼續下降。

證期局也統計，盤中零股上線實施至112年9月底止，上市盤中零股日均值為19.28億元(占比0.64%)，盤中零股自縮短撮合時間至1分鐘後迄今年9月底止(112年1月至9月) ，上市盤中零股日均值為23.50億元(占比0.84%)，均較盤中零股制度上線前(109年1月至9月)，盤後零股日均成交金額2.23億元(占比0.12%)有顯著提升。