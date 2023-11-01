中信證券主辦晟銘電三可轉債競拍 11月1日開始投標

中國信託綜合證券主辦晟銘電子科技股份有限公司（3013）（簡稱「晟銘電」，股票代號3013）發行之3年期有擔保可轉換公司債「晟銘電三」（債券代號30133），採競價拍賣方式承銷，今（1）日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為今年11月1日至3日共三個營業日，預計今年11月7日開標、11月16日於櫃買中心掛牌。

晟銘電三共發行4,000張面額新臺幣10 萬元之債券，發行總面額為新臺幣4億元，扣除依法承銷團保留自行認購600張，餘3,400張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為43.5元，每人最高得標張數合計不超過340 張。

晟銘電1976年成立，2006年於臺北市內湖區設立企業總部，主要銷售電腦、伺服器機殼及行動裝置零組件，近年營運動能為伺服器機殼市場，多年的工廠管理經驗與導入工業4.0自動化生產技術，晟銘電得以提供客戶大量低成本、高品質的標準品伺服器機殼，目前伺服器機殼營收比重高達8成，今年第3季營收達新臺幣17.7億元，較前一季大幅成長31.2%，年增5%，主要客戶囊括廣達、緯創、緯穎與華為等大型伺服器業者。

目前晟銘電主要生產據點分布於中國大陸及臺灣，中國大陸以東莞與寧波為晟銘電主要製造基地；臺灣中壢廠預計於今年第4季投產，同時積極於泰國購買土地建廠，預計2025年貢獻產能，以提供全球客戶迅速且彈性的代工生產服務。此外，人工智慧（AI）伺服器市場快速成長，伺服器會因晶片效能提升，氣冷、水冷過程中散熱的技術會逐漸產生瓶頸，晟銘電提前布局研發浸沒式液冷產品，已在今年台北國際電腦展（Computex）中展出多合一單相式浸沒式散熱機櫃，未來AI伺服器市場期以成為晟銘電主要營運成長動能。

中信證券近年積極協助AI伺服器產業籌資或進入資本市場，除晟銘電外，AI伺服器全方位客製化解決方案公司、艾瑪斯科技控股股份有限公司（簡稱「AMAX」，股票代號6933）即將於今年11月8日掛牌上市。未來中信證券將繼續協助更多具特色及成長潛力的公司發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業榮景。