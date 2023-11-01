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台股反彈上漲37點 中小型股空間大

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股今（1）日延續前幾天走勢，指數呈現量縮整理盤，早盤雖試圖反攻，但市場觀望聯準會會議（FOMC）動向，大盤在量能無法有效放大，指數偏向整理，不過由於櫃買指數漲幅超過1% ，盤勢偏向中小型題材股，以及季報表現不錯族群均有表現，整體大盤在權值股休，終場指數上漲37點，收在16,038點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，主計總處公布第3季經濟成長率概估為2.32%，較8月預測數減少0.22百分點，主要是民間投資動能明顯放緩，若第4季經濟成長率維持8月預測數5.59%，全年經濟成長率預測值自1.61%降至1.55%，目前經濟情勢處在「好轉」階段，第4季攸關全年狀況，由於9月景氣燈號已轉黃藍燈，研判景氣復甦會以緩步回升方式改善。

主計總處將會在11月28日公布最新的經濟成長率預測，雖然第4季經濟回溫，但目前看來回溫幅度仍未相當明顯，預期持續下修今年經濟成長率機會大，雖然如此，但明年在基期偏低下，台灣明年經濟成長將較今年出現較大幅度的成長。

美元持續強勢下，今年新台幣除1月、3月升值，其餘月份全都走貶，自4月以來月月收黑。新台幣4月貶值2.86角、5月小貶2.6分、6月貶3.69角、7月貶2.95角、8月下殺4.24角、9月匯價重挫4.14角、10月續貶1.51角，新台幣趨貶下，資金外逃，今年以來外資至今賣超超過1,400億元，若匯率持續走貶，不利於本月指數的跌深反彈。

不過，觀察整體櫃買市場本波並未破底，加上指數止穩下，股價表現強勢，收復前一天黑K棒一半位置，顯示近期在指數空間不大下，中小型題材較有表現機會。

新台幣 經濟成長率

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