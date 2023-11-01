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聯茂獲利報佳音 外資喊百元目標價 股價漲逾半根漲停

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
聯茂董事長陳進財（左）、執行長蔡馨暳。報系資料照
聯茂董事長陳進財（左）、執行長蔡馨暳。報系資料照

銅箔基板大廠聯茂（6213）第3季每股純益0.65元，單季獲利已超越上半年總和，而外資野村與里昂皆對其喊出百元目標價，野村更是上調聯茂評等至「買進」，目標價升至102.8元，為近期外資圈中最高目標價評等，激勵聯茂今（1）日股價開高走高，盤中上漲6.3%至80.7元，突破五日均線，距離最高目標價還有27.3％漲幅空間。

野村證券指出，聯茂最壞情況已過，看好聯茂具有更大的銷售規模和更有利的產品組合將可改善其獲利，因此將其評等至「中立」升至「買進」，並將目標價從82.95元升至102.8元；里昂證券看好聯茂第4季業績，重申其「買進」評等、目標價維持100元。

野村證券認為，伺服器的庫存修正應該已結束，聯茂最壞情況已過，雖然目前2024年的訂單可見度仍然較低，但聯茂仍然可從平台升級中受惠。展望第4季，聯茂於10月開始為AI ASIC專案出貨， 儘管預期對今年的營收貢獻有限，但基於Dk（介電常數）玻璃纖維供應鏈緊張的情況下，聯茂的價格競爭力有望可吸引以成本驅動導向的客戶，因此有望可獲得市場份額的潛力，看好其銷售規模的擴大以及更有利的產品組合將改善其利潤率，因此，調升其評等至「買進」，目標價升至102.8元。

里昂證券也表示，展望後市，預期聯茂第4季業績也將受惠於CSP業者對 ASIC 伺服器的需求上升、L40S的 CCL 出貨量持續成長、以及汽車 PCB/CCL 補貨需求等帶動，因此重申其「買進」評等、目標價維持100元。

聯茂 里昂證券

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