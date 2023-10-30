快訊

刷卡好康不再！ 各大銀行公布明年信用卡權益「全面大縮水」

地主傻眼！私人土地悄遭畫紅線 公路總局認了：民代「拜託」下畫設

南韓梨泰院事件一週年：死者159人但是「究責０人」

鴻海創新低！網曝局面「丟臉、丟錢選一個」：郭台銘關鍵動作救股價

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海股價盤中最低來到94元，寫下逾2年半低點。（美聯社）
鴻海股價盤中最低來到94元，寫下逾2年半低點。（美聯社）

台股30日收在16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%。權值股鴻海股價持續破底，大盤漲勢收斂數度翻黑。PTT網友討論，若是中長期投資人認為100元是鴻海缸底，那現在恐怕非常考驗投資人耐心。有人直言，「等郭台銘宣布不選了，隔天直接查無不法」，但也有人認為要逢低買進，只因「中國不能沒有富士康」。

台股30日震盪，終場小漲，鴻海（2317）早盤以98.3元開出，盤中最低一度下殺至94元，終場收94.5元，跌幅3.76%，股價創下2021年1月以來新低。

一名網友在PTT發文表示，鴻海遇上政治風險，外資一定會先出場，否則若是遭到拖累後果不堪設想，如果鴻海真的平安渡過此危機，屆時再買回來也不是問題。不過若是中長期的投資人認為100元是鴻海缸底，是否繼續撐下去，現在恐怕非常考驗他們的耐心。

其他網友則留言「大戶都賣掉了」、「已經快摸到十年線了」、「郭台銘宣布退選就反彈了啦，被中共綁架，愚蠢的大韭菜」、「就看他到時候要不要送連署書啊」、「現在不送連署書，臉不就丟大了？」、「中國不能沒有富士康，短空中長多，猜低點然後歐印啦」、「就看丟臉和丟錢要哪一個」。

還有人留言「丟臉和丟錢or丟命，自己選」、「馬雲都躺在那邊給你看了，還在沒有富士康」、「立訊是弄假的嗎？隨時都能取代你」、「阿里都可以說吃就吃，公公算什麼」、「中國不能沒有富士康，但中國有利訊跟比亞迪」、「對面擅於教訓大聲的企業家，都演不知道幾次了」、「退選就沒事了，看就知道」。

郭台銘 台股 PTT 大盤 鴻海

延伸閱讀

外資狂賣台股還是漲？網曝「神秘力量」：跟ETF有關

陸發1兆國債 網憂民企得買單！PTT點名：富士康準備搶購

開發金（2883）股價腰斬慘套牢 網卻喊「安啦！繼續買」原因曝

爺爺遺產被二伯搶走存摺不還！網笑「錢領不出來」曝反擊手段

相關新聞

鴻海創新低！網曝局面「丟臉、丟錢選一個」：郭台銘關鍵動作救股價

台股30日收在16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%。權值股鴻海股價持續破底，大盤漲勢收斂數度翻黑。PTT網友討論，若是中長期投資人認為100元是鴻海缸底，…

台股上漲15點「外資賣、投信買」 三大法人賣超40.34億元

台股今（30）日震盪，終場收16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%，成交量2,135.99億元，三大法人賣...

永豐金證券攜手永豐投顧推兩檔減碳ESG存股 回測三年績效達56%及101%

存股也可以淨零碳排，永豐金證券攜手永豐投顧推出「永豐SinoPac + ESG 綠電RE100」、「永豐SinoPac ...

證交所、康和證及PwC齊赴日 日本台商踴躍參加前進台灣資本市場研討會

臺灣證券交易所、康和綜合證券（6016）、資誠聯合會計師事務所聯合主辦，一般社團法人日本國際交流協會協辦的企業全球化布局...

外資連兩周賣超台股 亞股今年仍以台股漲幅14.36%最強

全球經濟放緩，地緣政治風險持續升溫，牽動金融市場氣氛，拖累新興亞股表現，上周全面走跌，以越南下跌4.3%最重，其次是南韓...

權值股疲弱、太陽能族群轉強 台股漲15點收16,149點

台股今（30）日開高在平盤附近震盪，台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股不給力，台股收盤指數16149.68點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。