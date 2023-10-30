鴻海創新低！網曝局面「丟臉、丟錢選一個」：郭台銘關鍵動作救股價

台股30日收在16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%。權值股鴻海股價持續破底，大盤漲勢收斂數度翻黑。PTT網友討論，若是中長期投資人認為100元是鴻海缸底，那現在恐怕非常考驗投資人耐心。有人直言，「等郭台銘宣布不選了，隔天直接查無不法」，但也有人認為要逢低買進，只因「中國不能沒有富士康」。

台股30日震盪，終場小漲，鴻海（2317）早盤以98.3元開出，盤中最低一度下殺至94元，終場收94.5元，跌幅3.76%，股價創下2021年1月以來新低。

一名網友在PTT發文表示，鴻海遇上政治風險，外資一定會先出場，否則若是遭到拖累後果不堪設想，如果鴻海真的平安渡過此危機，屆時再買回來也不是問題。不過若是中長期的投資人認為100元是鴻海缸底，是否繼續撐下去，現在恐怕非常考驗他們的耐心。

其他網友則留言「大戶都賣掉了」、「已經快摸到十年線了」、「郭台銘宣布退選就反彈了啦，被中共綁架，愚蠢的大韭菜」、「就看他到時候要不要送連署書啊」、「現在不送連署書，臉不就丟大了？」、「中國不能沒有富士康，短空中長多，猜低點然後歐印啦」、「就看丟臉和丟錢要哪一個」。

還有人留言「丟臉和丟錢or丟命，自己選」、「馬雲都躺在那邊給你看了，還在沒有富士康」、「立訊是弄假的嗎？隨時都能取代你」、「阿里都可以說吃就吃，公公算什麼」、「中國不能沒有富士康，但中國有利訊跟比亞迪」、「對面擅於教訓大聲的企業家，都演不知道幾次了」、「退選就沒事了，看就知道」。