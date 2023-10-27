AI 族群反彈 台股上漲60點收16,134點

台股今（27）日開高在平盤之上震盪，表現相對強勁，受亞馬遜和英特爾股價大幅上漲影響，台股收盤指數16,134.61點，上漲60.87點、漲幅0.38%，成交金額2,112.63億元。台積電（2330）收533元、漲2元，AI股跌深反彈。

受英特爾及亞馬遜盤後大漲影響，今日AI族群反彈，如：世芯-KY、創意、緯穎、研揚、日月光投控、緯創、健策、廣達、英業達等。

在其它族群方面，生技醫療族群也轉強，相關個股包括：美時、佰研、保瑞藥業、創源、生華科、寶齡富錦等。PCB族群的精成科、南電、健鼎、楠梓電、銘旺科。

物聯網概念股的兆赫、圓展、笙泉、智邦、合勤控。車用電子的以強科、國巨、聯傑、大聯大、鼎天等。

其中，AI族群中的緯創（3231）已爆量約95,000張，衝上今日成交量排行第一名。統一投顧分析師陳杰瑞表示，緯創從7月開始走跌，整理時間較長，因此今日有些買盤回穩。法人也看好，緯創將成為輝達（NVIDIA）AI伺服器GPU基板的主要供應商，並擴展到英特爾、AMD、ASIC。

另外，美時（1795）收254元、漲幅逾7%。法人看好，美時在2023-2025年營運成長動能，主要考量：至2025年，藥物Lenalidomide可逐年提升市場份額、亞洲市場成長動能佳，其中東南亞市場將逐漸成為重要營收貢獻來源

分析師陳杰瑞指出，除了費半指數有機會受英特爾上漲而反彈，金管會黃天牧主委也展現政府的企圖心之外，目前也發現以色列跟哈瑪斯持續在對抗，但油價並沒有持續大漲，因此若油價未繼續飆漲，加上今晚美國的核心PCE應該會持續下滑，市場對升息的擔憂則可能減緩，推估資金面下周也會有機會陸續回來台股，不會像近期這禮拜外資賣壓如此沉重，籌碼面有轉好的跡象。