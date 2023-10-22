股海自由行／光復台股戲碼 今年有望重演

加薩走廊風雲再起，中東動盪，油價大漲，美國10年期公債殖利率飆近5%，為2007年來首見，敏感的2年期公債殖利率創2006年來新高5.24%，30年期固定抵押貸款平均利率，二年前才3%，現在創下2000年中來最高8%，購屋縮手，美科技股近日大跌，會不會如同去年2月24日啟動的俄烏戰爭，造成全年大跌呢？

去年聯準會（Fed）自3月17日開始，升息11次共21碼，鮑爾雖然仍嘴硬，但Fed WATCH顯示11月不升息的機率97%，氣氛明顯轉鴿了。美國10月17日宣布禁止AI晶片輸陸，擺明要卡死中國，輝達、英特爾、超微及半導體設備廠應材、科林研發、科磊、ASML都受限，輝達連二天大跌到418美元。

美中新冷戰有緊有鬆，但政客有任期，企業主會努力找路走，庫克為了救i15在中國賣不過華為，時隔七個月又親赴成都。中國被拜登逼急了，長期一定要自己拚IC自製，但近期不可能不借重台灣的新IP及IC股，如聯家軍矽統、威盛、凌陽，或聯發科旗下的九暘、亞信等小股，反而比較有新機會。

DXY美元指數連漲12周，10月4日升到107.35，是九年來最長漲勢。外資第3季瘋狂賣超3,739億，但今年前三季外資淨匯入仍逾105億美元，10月初新台幣貶到七年新低32.448元，貶過頭了吧？外資今年到6月21日曾大買台股4,346億元，但後來轉賣，到10月20日又變成「賣超483億元」，外資連賣四年了。

去年第4季台股連漲三季，外資第3季大賣，指數才小跌3.3%，之前外資已連賣三年2.2兆，由2020年3月8,523點大漲到去年創天價18,619點，10月20日收盤16,440點，只比歷史天價下跌11.7%，外資連賣四年都打不垮台股，反而聯繫美元的香港恆生指數「連跌四年」，10月20日台港指數收盤只差不到700點了，預測台股加權指數未來將「黃金交叉」超過恆生。

去年同樣熱錢落跑，台幣貶，台股由歷史天價大跌5,990點，結果去年10月25日股匯同步反轉，去年11月至今年3月初外資急速回補大漲，由12,629點大漲4,834點，超過總跌幅八成的「強力反彈」，很可能成為「回升」，經過8～10月盤出三重底至今，台股的多空關鍵在於未來二個多月，外資再賣？還是回補？

證交所統計第3季大戶及中實戶人數創近七季最高，內資人氣歸隊，第4季內外資多空大決戰。之前預測「中秋變盤」，9月22日在最低的16,202點止跌反彈。去年下半年以來，最嚴重的消化晶片庫存，現在也有了大轉機，台積電法說會釋出春燕現蹤，手機、PC需求穩定，魏哲家唱旺2024年，內外資報告喊多，股價大漲創10月新高556元。

三星減產記憶體，NAND本季漲價13%，群聯創一年多的高點491元，威剛前三季稅前EPS 4.05元，也漲到創二年新高107.5元了。全球MCU指標日商瑞薩、荷商恩智浦、美商微芯見底反彈，台廠盛群今年慘到只賺1元，這也能守住60元底部；NB晶片義隆電月營收連創今年新高，股價創一年多的新高。聯發科子公司達發掛牌第一天跌破承銷價434.8元，主因是今年EPS才6元，P/E太高了，但高股息基金大成長，投信買盤把聯電推升到近50元，聯發科也漲到850元上下。矽統由洪嘉聰兼任董座，轉型想像力大，股價更超過聯電，最高逼近55元。

投信自8月2日至10月12日曾連買台股48天，8月投信總規模突破6兆元，9月ETF基金續增468.5億元，定期定額投資已創高91.2億元新紀錄，選舉在即，政府偏多，金管會黃天牧主委10月17日強調台股韌性強，內資都很積極做多。

今年台股只靠內資買到10月20日已大漲2,303點，Fed升息近尾聲，外資賣不垮，只要回補一點點，就會大突破，上次專欄標題：「外資賣錯了，台股醞釀軋空」，去年光復台股，今年很可能歷史重演。（作者是萬寶投顧董事長）