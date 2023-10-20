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10月國民經濟信心調查結果：股市情緒續降

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控發布 2023年10月份國民經濟信心調查結果，58%民眾預期房價漲。(國泰金控/提供)
國泰金控發布 2023年10月份國民經濟信心調查結果，58%民眾預期房價漲。(國泰金控/提供)

國泰金控發布 2023年10月份國民經濟信心調查結果，民眾景氣樂觀指數與消費意願小幅下滑；股市情緒續降。

民眾景氣展望樂觀指數下降，大額消費意願走低：國發會最新公布的8月景氣對策信號維持藍燈，領先指標下滑，同時指標微揚；10月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至-21.4 (9月：-13.4)，展望樂觀指數同步走低至-9.1 (9月：-3.2)，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數均僅微幅轉弱，分別降至7.2 (9月：7.7)及-13.8 (9月: -13.5)。房屋買賣意願方面，買房意願指數小幅降至-47.6 (9月：-45.5)，顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果。

僅23%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，仍有85%民眾預期通膨高於2%：主計總處預估台灣2023年經濟成長率1.61%，10月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.6%，低於9月的1.7%，和9月一樣僅23% 的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值落在與9月相同的2.5%，同樣有高達85%的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。民眾對於台灣2023年的經濟成長看法相對更趨保守，而通膨預期則續處高點。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒持續下滑，風險偏好同步走低：調查期間主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，國際主要股市區間震盪，投資人交易謹慎。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數連續四個月下滑至4.1 (9月：10.5)，風險偏好指數同步走低至11.9 (9月：13.3)。

針對民眾對於居住地住宅價格變化與住宅政策影響的調查

對於未來六個月居住地住宅的價格變化預期，這次調查結果比較顯示：合計有58.4%(較前次調查增加6.3個百分點)民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，其中45.3%(較前次調查增加6.1個百分點)民眾預期房價漲幅介於3-10%；10.3%(較前次調查減少6.9個百分點)民眾預期房價跌幅超過3%。整體而言，民眾對於房價上漲的預期較半年前強。

景氣對策信號 經濟成長率

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