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2023股市像「一局上半」 楊應超：長線仍可期
台股今（18）日收盤指數16,440.91點，大跌201.64點。美商科克蘭資本董事長楊應超今日參加第21屆遠見高峰會，接受本報獨家專訪表示，台股短線仍須注意利空衝擊，不過他比喻2023年的股市像棒球「一局上半」，長線仍樂觀可期。
楊應超對台灣股市情況較為審慎，他分別由內需、外銷面分析台灣經濟，在內需方面因台灣經濟成長率表現不如預期，而且近期有許多狀況，如先前的民生問題、通貨膨脹、少子化及房價居高不下，房市可能供過於求；外銷方面，台灣以電子業為主，但這兩年因存貨問題，存貨自新冠疫情之後，存貨一直無法降至合理的水準，因此存貨太高，需求也會變差，整體來說也較為悲觀。
他指出，尤其現在沒有特別好的新產品出現，也沒有出現所謂的「換機潮」，在經濟不好的情況之下，導致消費者認為沒必要換手機，因此在貿易的角度而言，台灣在內需、外銷方面仍有疑慮，加以美中科技戰再起，對台灣科技業又雪上加霜。
不過，裂縫是光照進來的地方，他比喻2023年的股市像棒球「一局上半」，也就是說「新的局勢」開始，長期而言，股市已經快到底部了；他直言「今年投資應該還不錯，只是慢慢上漲，不會像以前那麼好，基本上可以考慮長期股市」，明年若慢慢降息後，則是資金轉進股市的好時機。
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