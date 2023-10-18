台股一日破三線 短線進出宜謹慎

台股今（18）日受到美國商務部擴大限制向中國大陸出售更先進的人工智慧晶片，加上零售銷售優於預期，造成公債殖利率上揚的影響，指數開盤出現開低震盪走低，指數一口氣跌破10日、月線、半年線，在停損賣壓出籠下，終場指數下跌201點，收在16,440點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國9月零售銷售強勁且遠遠優於預估，整體銷售額比8月大幅增加0.7%，遠高於預估的0.3%增幅，而且8月的增幅也從0.6%上修到0.8%；扣除汽車之後的核心銷售額比8月增加0.6%，高於預估的0.2%，且8月增幅更從0.6%上修到0.9%；扣除汽車與汽油之後的雙核心銷售額也比8月增加0.6%，高於預估的0.1%，而8月增幅由0.2%上修到0.3%。

顯示家庭需求持續強勁，第3季經濟成長可能更強；不過由於消費強勁，加上9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，可能使聯準會維持更高、更久的利率水準，使得美國公債殖利率及美元匯率上升，也造成股市出現下滑，在美股走勢不佳下，台股自然遭受拖累。

台股今日再度跌破短期10日、月、半年線支撐，日K線連續四天收黑，且K線呈現帶量長黑，大盤賣壓沉重，觀察目前5日、10日、月線、季線、半年線五條均線約在16,500~16,600點附近糾結，由於只有半年線是上揚外，其餘均線全部走弱，因此，短線反彈壓力將面臨多條均線反壓，加上日線技術指標日KD出現高檔交叉往下，RSI也跌落至50以下的空方區，技術指標轉弱，預期在方向偏向弱勢下，操作上不宜過度躁進。