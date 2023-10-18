快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

受美晶片禁令影響 台積電法說前夕股價走弱

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電今股價以549元開低，跌破季線，盤中跌幅逾1%，拖累大盤表現。報系資料照
台積電今股價以549元開低，跌破季線，盤中跌幅逾1%，拖累大盤表現。報系資料照

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16,454.86點，台積電（2330）將於明日召開法說會，昨日宣布擴大禁止輝達（Nvidia）晶片銷往中國，台積電作為相關代工，今股價以549元開低，跌破季線，盤中跌幅逾1%，拖累大盤表現。

拜登政持續擴大晶片禁令，其中新規定也改變限制出口的晶片範圍，會納入為數更多的晶片，輝達的A800和H800晶片將受衝擊；輝達對此回應說，新措施短期內不會有重大影響。

王美花今天在立法院答詢時表示，美國商務部主要是針對去年10月7日的禁令，對於漏洞做進一步的補強，但台灣相關產業像是台積電，主要負責的是代工，要出貨給誰還是由晶片設計公司去決定，且目前AI相關的先進晶片產能都供不應求，對台灣的產業影響並不大。

台積電法說會將在本周四登場，法說前傳出，受到英特爾外包延後、美國新廠量產遞延影響，可能下修資本支出，今年恐不到300億美元（約新台幣9,600億元），較原預訂近320~360億美元（約新台幣1.02~1.15兆元）的下緣低標區間下修，為近三年低點；台積電不評論相關的傳言。

另外，台積電法說會前，外資也看好台積電第4季營運反彈，明年成長強勁，建議買進，目標價700元。

台積電昨日宣布，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期（龍科三期）。台積電原預計在龍科三期打造下世代1.4奈米製程晶圓廠，如今進駐計畫喊卡，震撼各界。這是台積電首次在台灣尋覓建廠土地受挫。

台積電 晶片

延伸閱讀

指控口罩國家隊賺回扣 李鴻源臉書致歉 經長：還我們公道

美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大

台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電

稱口罩國家隊收回扣李鴻源道歉 王美花：還我們公道

相關新聞

10/18【早晨財經速解讀】為何美債越跌越受歡迎?台積電傳下修資本支出?輝達暴跌近5%

美股標普500指數周二（17日）幾乎持平，但那斯達克指數收跌，因公債殖利率上升，加上拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，半導體類股下跌。

緯創遭賣單調節跌破半年線 外資則點名看好 調高目標價至145元

AI概念股陷入整理，緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等個股跌破所有重要均線，然而，外資圈仍看好AI伺...

輝達執行長黃仁勳來台再掀 AI 旋風 法人：布局高股息基金良機

外界譽為AI教父的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周再度來台，今（18）日以合作夥伴身份現身鴻海科技日，台積電（233...

受美晶片禁令影響 台積電法說前夕股價走弱

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16,454.86點，台積電（2330）將於明日召開法說會，昨日宣布擴大禁止...

美晶片禁令擴大 AI股全面跳水 緯創爆11萬張大量重挫股價創7月來新低

拜登政府17日宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國大陸，輝達昨日股價受新禁令影響重挫；AI股今（18）日全面下跌，緯創（3231...

AI族群現賣壓 台股盤中跌逾170點失守16500點

美股17日漲跌互見，多收在平盤附近。台股今天盤中一度下跌逾170點，低點至16463.90點，失守16500點整數關卡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。