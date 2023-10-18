受美晶片禁令影響 台積電法說前夕股價走弱

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16,454.86點，台積電（2330）將於明日召開法說會，昨日宣布擴大禁止輝達（Nvidia）晶片銷往中國，台積電作為相關代工，今股價以549元開低，跌破季線，盤中跌幅逾1%，拖累大盤表現。

拜登政持續擴大晶片禁令，其中新規定也改變限制出口的晶片範圍，會納入為數更多的晶片，輝達的A800和H800晶片將受衝擊；輝達對此回應說，新措施短期內不會有重大影響。

王美花今天在立法院答詢時表示，美國商務部主要是針對去年10月7日的禁令，對於漏洞做進一步的補強，但台灣相關產業像是台積電，主要負責的是代工，要出貨給誰還是由晶片設計公司去決定，且目前AI相關的先進晶片產能都供不應求，對台灣的產業影響並不大。

台積電法說會將在本周四登場，法說前傳出，受到英特爾外包延後、美國新廠量產遞延影響，可能下修資本支出，今年恐不到300億美元（約新台幣9,600億元），較原預訂近320~360億美元（約新台幣1.02~1.15兆元）的下緣低標區間下修，為近三年低點；台積電不評論相關的傳言。

另外，台積電法說會前，外資也看好台積電第4季營運反彈，明年成長強勁，建議買進，目標價700元。

台積電昨日宣布，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期（龍科三期）。台積電原預計在龍科三期打造下世代1.4奈米製程晶圓廠，如今進駐計畫喊卡，震撼各界。這是台積電首次在台灣尋覓建廠土地受挫。