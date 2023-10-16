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台新金總座林維俊：鑽石生技短期賣壓會結束 看好未來基本面

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金總經理林維俊認為鑽石生技股價下跌是因為散戶擬實現短線獲利落袋為安。記者朱漢崙／攝影
台新金總經理林維俊認為鑽石生技股價下跌是因為散戶擬實現短線獲利落袋為安。記者朱漢崙／攝影

受到金控旗下創投公司投資鑽石生技提列評價損失衝擊，使台新金9月獲利意外轉虧損，對此台新金控總經理林維俊認為，鑽石生技的價跌是因為散戶擬短期實現獲利的賣壓，但由於該公司達9成的股東都是籌碼面固定的持股，因此短期賣壓應會結束，並看好未來鑽石生技的長線基本面。

被媒體問及是否會出脫鑽石生技？對此林維俊回應，台新創投是鑽石生技的大股東、董監事，因此在上市過程裡，證券交易所已要求4年之後才能慢慢出脫，因此，相關部位一定得留在帳上。

台新大約持股該公司10%左右，雖然不會賣股，但林維俊也強調，鑽石生技基本面狀況非常好，當初在興櫃，也曾衝到每股70多元，現在上市價格會掉下來，主要因為公開抽籤的散戶參與，想趕快短期內落袋為安，導致股價賣壓重。

他也特別指出，鑽石生技的穩定籌碼高達9成，絕大部分的大股東持股都很穩定，加上公司經營是好的，因此他並不擔心長線，認為短期震盪雖然難免，但在散戶賣壓結束之後，他對於鑽石生技長線基本面仍有信心。至於逢低加碼可能？林維俊表示，倘若逢低加碼，都會公告，若沒有公告就不會有動作。

鑽石生技 台新金控

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