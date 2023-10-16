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台新金總座林維俊：鑽石生技短期賣壓會結束 看好未來基本面
受到金控旗下創投公司投資鑽石生技提列評價損失衝擊，使台新金9月獲利意外轉虧損，對此台新金控總經理林維俊認為，鑽石生技的價跌是因為散戶擬短期實現獲利的賣壓，但由於該公司達9成的股東都是籌碼面固定的持股，因此短期賣壓應會結束，並看好未來鑽石生技的長線基本面。
被媒體問及是否會出脫鑽石生技？對此林維俊回應，台新創投是鑽石生技的大股東、董監事，因此在上市過程裡，證券交易所已要求4年之後才能慢慢出脫，因此，相關部位一定得留在帳上。
台新大約持股該公司10%左右，雖然不會賣股，但林維俊也強調，鑽石生技基本面狀況非常好，當初在興櫃，也曾衝到每股70多元，現在上市價格會掉下來，主要因為公開抽籤的散戶參與，想趕快短期內落袋為安，導致股價賣壓重。
他也特別指出，鑽石生技的穩定籌碼高達9成，絕大部分的大股東持股都很穩定，加上公司經營是好的，因此他並不擔心長線，認為短期震盪雖然難免，但在散戶賣壓結束之後，他對於鑽石生技長線基本面仍有信心。至於逢低加碼可能？林維俊表示，倘若逢低加碼，都會公告，若沒有公告就不會有動作。
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