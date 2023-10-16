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鴻海砸75億買雲宇宙AI園區廠辦 中工爆量漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區。記者劉懿萱／攝影
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區。記者劉懿萱／攝影

中工（2515）旗下位於新北土城工業園區的「中工雲宇宙AI園區」廠辦，部分廠辦產品已與鴻海（2317）子公司鴻運科簽署房屋及車位預購意向書，據了解，鴻海預購的廠辦金額達75億4,958萬元；中工股價連兩日大漲，繼上周五漲停後，今（16）日再爆量大漲，開盤不久成交量逾9.6萬張，居個股成交量冠軍，一度衝達12.2元，盤中漲幅逾7%。

「中工雲宇宙AI園區」為兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合 ESG 指標的智慧園區，基地面積1.6萬坪，規劃興建4棟廠辦大樓，總樓地板面積10萬坪，總銷金額約400億元，預計2025年第4季完工。

中工表示，雲宇宙AI園區自今年第3季公開銷售以來，就接到許多國內外高科技廠家詢問，正陸續進行租售合約內容之磋商；中工在上周（10月12日）公告，「中工雲宇宙AI園區」廠辦，部分廠辦產品已與鴻海子公司鴻運科簽署房屋及車位預購意向書。

據了解，鴻海集團預購的廠辦面積約12,747.12坪，車位300個，交易總額為75億4,958萬元，交易人為鴻海子公司新加坡商鴻運科。

鴻海集團將進駐中工雲宇宙AI園區，激勵中工上周五股價強漲，一路漲停鎖死到收盤，今日以11.35元開出，上漲0.2元，股價開高後一度衝高至12.2元，上漲1.05元，漲幅9.41%，盤中成交量居個股成交量冠軍，開盤不到40分鐘，成交量逾9.6萬張。

鴻海 AI

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