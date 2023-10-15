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獲利超標股 盤面亮點
台股第3季財報接續公布，企業正密集結算，在已揭露自結數字的個股中，鈊象、崑鼎、富邦金、台塑化、台灣高鐵等16檔個股，前三季獲利超標、賺贏去年全年，這些季報「領先達陣」族群，將啟動財報效應、吹響股價上攻號角。
台新投顧副總黃文清表示，據歷史經驗顯示，季報全數公布後，依獲利優劣，股價將持續反應，獲利優異個股的股價將向上表態，預期台股在季報公布前後，仍偏向個股表現格局。
根據統計，截至昨（14）日，在已公布第3季自結財報的上市櫃公司中，前三季每股獲利在1元以上、且超越去年全年獲利數字的個股，主要分布在光電、資訊服務等電子族群，及文創、汽車、油電燃氣、航運、塑膠、綠能、金融等傳產股。
觀察前三季每股獲利表現，鈊象、崑鼎、元大期、富邦金、東陽、達興材料、國泰金、中聯資源等，都超過3元；另外，中信金、台塑化、傳奇、元大金、兆豐金、統一證、台化、台灣高鐵等，前三季每股獲利也都超過1元。
進一步觀察前三季盈餘年增率，統一證、台灣高鐵、傳奇等，都較去年同期呈現倍數成長；其他前三季盈餘年增逾一成的個股，還包括兆豐金、元大期、東陽、達興材料、中信金、鈊象、元大金、崑鼎等。
第一金投顧董事長陳奕光表示，前三季每股獲利已率先超過去年全年的財報超標股，年底前若能獲得旺季題材加持，後續股價上攻的機率將會相對大增，一旦大盤後市多頭再度展開攻勢，這些個股將有機會帶領大盤向上攻堅。
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