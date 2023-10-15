聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲利超標股 盤面亮點

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股第3季財報接續公布，企業正密集結算，在已揭露自結數字的個股中，鈊象、崑鼎、富邦金、台塑化、台灣高鐵等16檔個股，前三季獲利超標、賺贏去年全年，這些季報「領先達陣」族群，將啟動財報效應、吹響股價上攻號角。

台新投顧副總黃文清表示，據歷史經驗顯示，季報全數公布後，依獲利優劣，股價將持續反應，獲利優異個股的股價將向上表態，預期台股在季報公布前後，仍偏向個股表現格局。

根據統計，截至昨（14）日，在已公布第3季自結財報的上市櫃公司中，前三季每股獲利在1元以上、且超越去年全年獲利數字的個股，主要分布在光電、資訊服務等電子族群，及文創、汽車、油電燃氣、航運、塑膠、綠能、金融等傳產股。

觀察前三季每股獲利表現，鈊象、崑鼎、元大期、富邦金、東陽、達興材料、國泰金、中聯資源等，都超過3元；另外，中信金、台塑化、傳奇、元大金、兆豐金、統一證、台化、台灣高鐵等，前三季每股獲利也都超過1元。

進一步觀察前三季盈餘年增率，統一證、台灣高鐵、傳奇等，都較去年同期呈現倍數成長；其他前三季盈餘年增逾一成的個股，還包括兆豐金、元大期、東陽、達興材料、中信金、鈊象、元大金、崑鼎等。

第一金投顧董事長陳奕光表示，前三季每股獲利已率先超過去年全年的財報超標股，年底前若能獲得旺季題材加持，後續股價上攻的機率將會相對大增，一旦大盤後市多頭再度展開攻勢，這些個股將有機會帶領大盤向上攻堅。

個股 元大金

延伸閱讀

期貨商論壇／東陽期 利多加持

高鐵搶秋季旅遊商機 推送住宿、門票、租車

東陽財報 前九月賺贏去年

東陽營收／前9月獲利賺贏去年全年 創史上新高

相關新聞

獲利超標股 盤面亮點

台股第3季財報接續公布，企業正密集結算，在已揭露自結數字的個股中，鈊象、崑鼎、富邦金、台塑化、台灣高鐵等16檔個股，前三...

鴻海科技日、台積電法說會和能源週 台股下週重頭戲

台股週線連3紅，本週指數上漲262點，收在16782.57點。鴻海科技日將於18日舉行，台積電19日召開線上法人說明會，...

今年前三季 上市櫃21檔EPS逾3元

上市櫃企業季報公布邁入倒數，截至昨（14）日已公布自結數字的上市櫃公司中，共計有21檔個股，今年前三季每股獲利賺逾3元，...

股海自由行／台股有望上攻 緊盯國際變局

國慶連假期間，以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，中東地緣政治緊張震驚國際市場，所幸美股恐慌指數並未大幅飆升，市場目前...

外資本周買超台股逾400億 不愛AI股竟轉愛這一族

儘管本周國際間發生以巴衝突，但台股本周周線仍收紅，至今連三紅，指數收在16,782.57點，持續朝萬七邁進。外資上周賣超...

法人：台股中多訊號浮現 周KD向上、外資歸隊

台股本周轉弱為強，儘管昨（13）日小跌0.2%，仍無礙市場氛圍已轉趨偏多，特別在本周外資歸隊，激勵單周指數大漲262點、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。