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以色列Inmode公司股票一個月跌了40％…該恐懼？ 他：對貴婦為美化身體付出的代價有信心

聯合新聞網／ 切老滾雪球
以色列在加薩走廊（Gaza Strip）附近集結戰車，準備發動地面入侵，以殲滅統治當地的巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯。（美聯社）
以色列在加薩走廊（Gaza Strip）附近集結戰車，準備發動地面入侵，以殲滅統治當地的巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯。（美聯社）

以色列在美國上市的公司數目僅次於世界第二大經濟體中國 (14.5億人口，GDP近20兆美元）；以色列只有980萬人口，GDP為5200億美元，只排名世界第35名，卻能有這麼多出色的公司在美國上市，足見以色列優異的科技技術與經營能力。

這陣子以色列上市公司的股價表現多少受到以巴戰爭影響。而這幾天我手上以色列公司股票跌幅最大的應該就屬Inmode，受到調降全年收入預期（5.3-5.4億美元降至5.1億美元），加上戰爭影響，股價今天盤中暴跌了近23%，本益比直接跌破10倍。

Inmode是一家產品毛利高達83%的醫美設備商，產品技術主要利用醫學射頻能量深入皮下脂肪，重塑身體曲線與緊緻肌膚。

Inmode全年收入修正5-7%，股價卻一天修正了23%，一個月跌掉了40%。你該恐懼嗎？

我是不會啦！我對以色列企業的能力有信心；此外，我對貴婦們為了美膚和美化身體曲線願意支付的代價更有信心。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

以色列 以巴關係 巴勒斯坦 戰爭 貴婦 上市公司 Inmode

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