三星初估財報續弱 有望加速減產 記憶體類股開紅盤　

三星電子公布上季初估財報，當中營收及獲利都同步衰退，雖然詳細財報數據表現尚未出爐，不過法人認為，由於記憶體市況低迷，導致三星電子財報表現不佳，因此將有機會持續限縮三星電子在記憶體產出，加速記憶體市況回溫。

三星電子初估財報出爐後，帶動今（11）日旺宏（2337）、華邦電（2344）及南亞科（2408）等記憶體類股價開出紅盤。

三星電子最新初估財報出爐，其中營收下降13％至67兆韓元（500億美元），連續四個季度衰退，營業利益2.4兆韓元、年減78％。不過完整財報尚未出爐，因此仍未能得知詳細財報內容。

但法人認為，三星電子在智慧手機及晶圓代工領域接單及出貨表現仍維持穩定，因此造成三星電子財報出現大幅波動的主要關鍵應在於 DRAM、NAND Flash 等記憶體市況，近期 DRAM、NAND 等兩大記憶體市場報價持續下滑，加上出貨位元數同步減少，成為拖累各大記憶體廠的關鍵，三星應不例外。

因此隨著三星財報再度下滑，業界推測，三星應會持續限縮產能，加速記憶體價格反轉向上時間點，由於三星不論在 DRAM、NAND 等記憶體領域都是市場龍頭，因此若三星加速減產，將可望使記憶體產業盡早回溫。

隨著外界預期，三星有機會加速減產腳步情況下，使旺宏、華邦電及南亞科等記憶體類股價開出紅盤，且目前股價仍力撐在盤上，並未受到大盤指數修正影響，表現相對有撐。