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資券同增股 還有行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近期融資餘額突破2,300億元來到2,319億元，因大盤波動劇烈，融資、融券都有人操作，其中近五日融資增加1,000張以上，融券也增加，且法人買超者，包括一詮、廣達、十銓、晟銘電、萬潤、永捷、笙泉及巨有科技等，上演軋空行情，激勵相關個股近五日股價上漲。

其中笙泉近五日大漲26.6%最高，萬潤、巨有科技也有17.7%、15.6%漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，由於美聯準會偏鷹，市場擔憂升息，加上大盤跌破半年線尚未站回，市場對行情保守看待，因此放空投資人較多。不過，篩選出來的個股在融券增加情況下還能逆勢不跌，加上三大法人近五日買超，表示法人認同的確有醞釀軋空行情條件。

此外，黎方國表示，券資比高的個股，在股價上漲下，融券標借費用壓力愈來愈大，籌碼面法人又是買超，容易產生軋空。

觀察券資比在30以上個股，包括定穎投控、 華城、矽統、迎廣、笙泉等，不但是高券資比、近一周法人買超，股價也上漲，也是明顯上演軋空個股。

個股 融券 券資比

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