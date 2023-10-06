上櫃資訊服務股指數漲逾1.5% 叡揚、倍力強攻漲停

台股雙十連假前開高震盪，今（6）日盤中最高一度拉升至16,539.13點，上漲逾80點，其中資訊服務股表現強勢，上櫃資服指數更是大漲逾1.5%。個股方面叡揚（6752）、倍力（6874）早盤直衝漲停，而凌群開高走高，上漲逾7%，其餘三商電、普鴻、驊宏資、緯軟等也都呈現上漲。

叡揚於研發方面的投入每年都仍會佔營收10-13%的比例，展望下半年表現，由於許多專案都是在下半年驗收，因此看好下半年營運會比上半年好。

叡揚總經理陳世安指出，公司毛利率增加1.1%，而研發費用的投資、推銷費用跟銷售費用也都算在內，而包括產品銷貨收入，專業服務輸入，產品銷貨收入都持續增加，其中，永久授權收入從4,800萬元成長至7,400萬元，這是非常驚人的成果。

倍力8月營收0.61億元，月減44.2%、年增34.32%，前8月累計營收12.41億元，年增2.79%。倍力表示，金管會8月開始推動台版永續揭露準則，首波預計有119家上市櫃公司2026年先行實施；旗下「財務報告書解決方案」、「碳管家」因可協助企業加速合規完成股東會年報及財務報告書。

倍力指出，相對於傳統財報，永續揭露強調企業的完整狀況，除了公司治理面向外，尚包括其對環境和社會的影響。因此，接軌IFRS永續揭露準則可提高國內企業的永續報告品質，增加永續資訊的可比較性和可信賴性、吸引國際資金投資、引導永續資金投資並加速企業永續轉型及承諾。

凌群9月營收6.53億元，月增36.1%，年增4.5%，創下今年新高。累計今年前九月營收42.44億元，年增6.45%。展望後市，凌群表示，將迎接新一波數位轉型需求及AI、ESG企業永續、雲端服務、資安等趨勢，以系統整合為核心，投入綠色轉型。