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網通股光環早盤攻漲停 法人看好下半年網通產業

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
法人看好網通族群未來的表現。示意圖／ingimage
法人看好網通族群未來的表現。示意圖／ingimage

雖周四（5日）美股四大指數下跌，導致台股今（6）日開低，但網通族群卻逆勢抗跌，其中相關個股光環（3234）甚至在早盤奔上漲停，漲停價34.3元。

法人表示，看好網通族群未來的表現，且今年的缺料問題有所舒緩，這對於整個行業來說是一個積極的信號。在網通領域，包括寬頻固網、智慧家庭和行動通訊，業績都呈現恢復的趨勢。特別是進入下半年，這個領域通常進入傳統的旺季，因此相關族群的營收有望表現不錯。

此外，美國政府擬定了一項高達425億美元的投資計劃，用於佈建高速傳輸網路基礎設施，這將為整個網通行業帶來新的機會。同時，規格升級也是一個重要的趨勢，包括WiFi 6、6E、7等技術的引入，以及機上盒方面開始導入人工智慧（AI）技術，都將提升網通產品的競爭力。

亞洲市場也積極發展網路傳輸，特別是印度，他們積極發展寬頻網路，這推升了整體需求的強勁增長。總體而言，預計整個網通產業在下半年將會有更好的表現，這將有助於相關公司的業績增長和市場機會的擴大。

網通 漲停

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