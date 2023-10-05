AI股重拾信心 3代工廠「目標價」同步上修
近年AI浪潮勢不可擋，在美系外資正式上修多檔AI指標股的投資評等後，金融數據分析平台FactSet也於昨（4）日釋出的最新調查報告中，將電子代工股王廣達（2382）的目標價上調到292元、仁寶（2324）的目標價上修為30元、英業達（2356）的目標價也從54元調升至56元，帶領AI題材重拾信心。
近日有美系外資對下游硬體業者進行全面的基本面調查，其中，受惠AI伺服器逐漸開始出貨，AI指標股廣達、緯創（3231）、緯穎（6669）也被點名，外資看好隨著出貨逐漸放量，除將帶動整個AI應用市場迅速擴大，粗估也將對營收的貢獻帶來不小的幫助，因此在上修目標價的同時，也給予以上個股「買進」評等。
對此，FactSet也找來9位分析師對英業達進行綜合評級，其中，在9位分析師的報告中，共有2位給出積極樂觀的評價、而有5位保持中立、而另外有2位則給出「保守悲觀」的看法；英業達昨日收盤價為50.1元，且近5日股價上漲約3.9%，相較大盤僅上漲1.1%的表現而言，其股價漲幅已明顯優於大盤。
此外，廣達不僅受到AI伺服器出貨放量等利多庇護，甚至在PC本業方面的市況，也開始出現復甦的跡象，面對手握2大利多加持的廣達，外資也於昨日恢復「買超」態勢，單日買超逾2837張，三大法人單日合計買超2557張，而仁寶則已連續兩個交易日獲三大法人買超，未來發展備受關注。
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