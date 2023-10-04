遭彭博點名助華為設廠！四台廠齊挫 以矽科宏晟跌勢最重

彭博報導指出漢唐（2404）、亞翔（6139）、崇越（5434）、矽科宏晟4家台廠協助華為設廠，在大陸深圳建設晶圓廠基礎設施，市場擔憂這4家台廠已進入美方「雷達區」，若遭列入黑名單，恐不利日後拓展業務；台股今（4）日跳水重挫，遭點名的4台廠同步下挫，尤以在興櫃掛牌的矽科宏晟跌勢最重，漢唐小跌，亞翔、崇越分別跌逾4%、2%。

彭博點名的4家台廠都是知名廠商，漢唐是台積電（2330）重要協力廠，並且赴美國協助台積電興建美國新廠；亞翔長期與聯電（2303）合作，承接相關廠務工程；崇越為設備材料通路商，長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品；矽科宏晟是由日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，主要業務為廠務供應系統整合。

針對彭博報導點名協助華為設廠一事，崇越聲明澄清，僅進行環保工程；漢唐則指出，旗下大陸子公司江西漢唐承接昇維旭內裝改造小型工程，母公司並未生產或出口晶圓相關產品或設備，因此並未違反出口管制規定；亞翔「暫不回應」。

台股今日開低走低，早盤以16,419.48點開出，下跌34.86點，在9時44分時指數一度下探至16,203.34點，下跌251點，盤中跌勢沈重；遭點名的4家台廠股價也是下跌表現。

漢唐以226元開低，下跌2元，盤中一度拉至228元的平盤價位，表現相對穩定；興櫃股矽科宏晟盤中一度下探至112元，為4家被點名的台廠中跌勢最重者，盤中跌幅逾13%。

崇越以167元開出，一度下滑至162元，盤中跌幅逾2%；亞翔以112元開低後一度翻紅至115元，盤中再翻黑，一度下滑至109元，盤中跌幅逾4%。