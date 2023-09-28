群益投信小小創業家營隊 擴大財金教育影響力

由FINLEA財金智慧教育推廣協會主辦的2023年小小創業家營隊圓滿落幕，群益投信今年再度大力支持該理財教育系列活動，在高雄市大華國小與學童們進行課程互動，讓學童們透過遊戲體驗來建立正確的金錢觀念與財務規劃，體驗創業過程以及培養團隊精神，也讓理財教育能深入校園、向下扎根，實踐普惠金融，為投資人教育盡一份心力。

FINLEA是台灣第一個專職推廣財金智慧的非營利組織，致力於提升大眾財金素養、養成財務獨立、財務判斷的能力，其中小小創業家的活動旨在建立國小兒童基礎財金知識與觀念，擁抱創業家精神、培養追求夢想的勇氣，並且優先服務偏鄉與弱勢兒童，以及縮短城鄉貧富差距，進一步實踐社會公益。

群益投信總經理陳明輝表示，理財與生活密不可分，在當今變化快速的環境下，自小建立投資理財觀念更有其必要性，俗諺說「給他魚吃，不如教他如何釣魚」，財商教育的落實有助學童建立良好的金錢觀念，避免浪費並懂得風險管理的重要性，在長大後對於自身財務狀況的掌控有著深遠的影響。

有鑑於此，群益投信積極走入校園，除了小小創業家營隊外，先前也參與銘傳大學校園論壇活動，分享金融科技的創新運用，協助年輕學子建立正確的理財觀念並了解金融領域新趨勢，累積金融素養。

陳明輝進一步指出，群益投信的理財教育對象是以全民為目標，並不止局限於學生，長期以來透過各式投資人教育活動與數位管道，提供投資大眾正確與即時的理財知識，此外，為推動普惠金融、打造友善理財環境，群益投信更持續性的積極優化旗下數位理財服務機制與介面，以提供投資人更便利、更好的理財體驗。